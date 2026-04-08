Thế giới

Thế cuộc Trung Đông trước 'tối hậu thư' của ông Trump

Bảo Hoàng
08/04/2026 04:20 GMT+7

Chiến sự tại Trung Đông đang đối diện lằn ranh mỏng: hoặc sẽ đạt được thỏa thuận ngoại giao vào phút chót, hoặc là một sự leo thang khó có thể vãn hồi.

Tổng thống Trump cảnh báo cứng rắn

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6.4 tổ chức buổi họp báo quan trọng để cập nhật diễn biến về chiến sự Trung Đông. Tâm điểm của cuộc họp là hạn chót mà chủ nhân Nhà Trắng đặt ra, khi yêu cầu Iran phải đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và lập tức mở cửa lại eo biển Hormuz trước 20 giờ ngày 7.4 theo giờ Mỹ (tức 7 giờ ngày 8.4 giờ VN), AP đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo về chiến sự Iran vào ngày 6.4

Ảnh: Reuters

Ông Trump cảnh báo nếu Tehran cố tình phớt lờ, quân đội Mỹ sẽ leo thang các đợt không kích, san phẳng các nhà máy điện và hệ thống cầu đường trọng yếu. Tổng thống Mỹ khẳng định toàn bộ hạ tầng của Iran "có thể bị xóa sổ chỉ trong một đêm". Ông còn nêu ra tham vọng mới tại eo biển Hormuz, đó là để Mỹ kiểm soát và thu phí tuyến đường giao thương này, dù Washington không có nhiều cơ sở để quản lý eo biển trên.

Đài CNN ngày 7.4 dẫn lời ông Peter Layton, nhà nghiên cứu tại Viện châu Á Griffith (Úc) và là cựu sĩ quan Không quân Hoàng gia Úc, nhận định năng lực của Mỹ và Israel khó có thể đánh sập toàn bộ hạ tầng Iran trong 24 giờ.

Ông Layton nêu ra những số liệu cho một nhiệm vụ giả định. Theo đó, ông đặt trường hợp tối ưu là các chiến đấu cơ của Mỹ-Israel có thể sử dụng đến 332 quả bom JDAM (hơn 900 kg) trong 1 ngày tấn công, được trang bị trên 6 máy bay ném bom B-2 của Mỹ, cùng phi đội 40 tiêm kích F-15 của 2 nước. Theo con số trên, ngay cả với kịch bản tất cả đều trúng mục tiêu, hạ tầng Iran cũng khó tê liệt hoàn toàn, ông nói.

"Liên quân 2 nước Mỹ-Israel có thể gây ra một số thiệt hại, thế nhưng khó đánh sập các cây cầu cỡ trung bình đến lớn. Trong khi đó, các nhà máy điện thường là những mục tiêu diện rộng, nên cần kế hoạch tỉ mỉ để gây ra thiệt hại đáng kể chỉ với một lần đánh trúng", ông Layton lưu ý.

Chạy đua tìm thỏa thuận

Phản ứng trước những đe dọa từ ông Trump, Iran đã lập tức bác bỏ các đề xuất ngừng bắn tạm thời, nhấn mạnh Tehran muốn một thỏa thuận chấm dứt xung đột hoàn toàn.

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ebrahim Zolfaqari ngày 7.4 cảnh báo: "Nếu các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu phi dân sự tiếp diễn, phản ứng trả đũa của chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn và trên quy mô rộng hơn nhiều". Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố có đến 14 triệu người tại Iran, bao gồm chính ông, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ đất nước. Đồng thời, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei khẳng định các vụ hạ sát chỉ huy Iran không làm lung lay lực lượng nước này, sau khi lãnh đạo tình báo IRGC Majid Khademi thiệt mạng.

Trang Axios ngày 7.4 đưa tin ông Trump có thể tạm hoãn hạn chót của "tối hậu thư" nếu cảm thấy có thể đạt được thỏa thuận. Trước đó, truyền thông Mỹ cho hay Iran ngày 6.4 đã đưa ra đề xuất 10 điểm. Ông Trump cho biết phản hồi của Iran "chưa đủ tốt", đồng thời nói rằng ông nhiều khả năng sẽ không gia hạn thêm.

Một số nước trung gian ở khu vực đang ráo riết tìm các điều khoản thỏa thuận có thể làm hài lòng Mỹ và Iran. Các nước nêu rằng quá trình Tehran ra quyết định thường diễn ra chậm, do vậy Washington nên cân nhắc gia hạn thêm thời gian. Một số nước như Israel, Ả Rập Xê Út và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) lại có lập trường thúc giục Tổng thống Trump không đồng ý ngừng bắn, nếu Iran không có các nhượng bộ rõ ràng. Giới quan sát cho rằng bất chấp nhiều nỗ lực từ các bên thứ ba, viễn cảnh Mỹ và Iran đồng ý một thỏa thuận ngừng giao tranh vẫn còn xa vời.

Ông Trump dọa bỏ tù phóng viên thông tin vụ giải cứu phi công ở Iran

Cũng trong họp báo tại Nhà Trắng ngày 6.4, Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang truy tìm quan chức nào đã cung cấp thông tin cho các phóng viên về chiến dịch giải cứu phi công thứ 2 của tiêm kích F-15E bị bắn hạ ở Iran cuối tuần trước. Ông cảnh báo trong trường hợp phóng viên từ chối tiết lộ nguồn cung cấp tin, người này có khả năng sẽ phải vào tù.

Trump không nêu đích danh hãng truyền thông đã công bố tin tức xoay quanh chiến dịch giải cứu phi công ở Iran. Theo CNN, truyền thông Iran là bên đầu tiên đăng tin về việc phi cơ Mỹ bị bắn hạ, sau đó đã dấy lên những cuộc thảo luận về số phận phi công, trước khi các hãng truyền thông lớn tại Mỹ đưa tin. Tại họp báo, ông Trump đã tiết lộ nhiều chi tiết về chiến dịch giải cứu phi công nêu trên, gồm việc chiếc F-15 bị bắn hạ bởi tên lửa vác vai từ Iran, ngoài ra đã có hàng trăm quân nhân, cùng hơn 150 máy bay tham gia giải cứu, theo ABC News.

Tình hình Iran, Trung Đông ngày 7.4: Nhiều diễn biến rất nóng

Cuộc xung đột đang trở nên khó lường khi Mỹ và Iran chưa đạt được đồng thuận, trong khi hạn chót mà Tổng thống Trump đưa ra cho Iran đã đến.

