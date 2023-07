The Filmore Da Nang mang dịch vụ 5 sao về từng căn hộ

Dự án này gia tăng sức thuyết phục bằng những kết quả triển khai chắc chắn trong thời kỳ khó khăn nhất của thị trường bất động sản vừa qua, tự tin vươn tới mục tiêu trở thành khu căn hộ hạng sang đáng mơ ước tại Đà Nẵng.

Cư dân của The Filmore Da Nang có thể sử dụng dịch vụ đón - tiễn từ nhà đến sân bay quốc tế Đà Nẵng với phương tiện và tiêu chuẩn phục vụ tương đương với các khách sạn - resort 5 sao. Dịch vụ này mang lại sự tiện lợi, nhanh chóng và đặc biệt đáp ứng nhu cầu an toàn cho những người bận rộn. Ngoài việc sử dụng cho bản thân, cư dân còn có thể yêu cầu sử dụng dịch vụ đón - tiễn khi có khách đến thăm, đảm bảo sự chu đáo và tinh thần hiếu khách với đẳng cấp thượng lưu đích thực.

Địa thế và tầm nhìn đắt giá khiến giá trị của The Filmore Da Nang luôn tăng

Trong năm đầu tiên, The Filmore Da Nang tặng dịch vụ này cho cư dân với 12 lần sử dụng miễn phí. Chủ đầu tư Filmore Development đã chọn một đơn vị quản lý - vận hành chuyên nghiệp trong số thương hiệu quốc tế uy tín nhất. Nhờ đó, toàn bộ hệ sinh thái tiện ích và dịch vụ dành cho khu căn hộ được đảm bảo triển khai với tiêu chuẩn cao nhất, bao gồm cả dịch vụ đón - tiễn tại sân bay, ngay từ khi dự án được chính thức đưa vào vận hành.

Tiến đến giai đoạn hoàn chỉnh và sẵn sàng đón những làn sóng mới của thị trường

Với các dịch vụ đặc quyền, The Filmore Da Nang đã gần như hoàn thiện môi trường dịch vụ. Bên cạnh hệ tiện ích vượt trội "Wellness by Well-tech", khu căn hộ sang trọng này tiến tới đáp ứng đầy đủ các tiện nghi như một khách sạn - resort 5 sao dành cho cư dân, từ dịch vụ quản gia 24/7, dọn dẹp, giặt ủi ga gối, đón - tiễn đến các dịch vụ cá nhân hóa. Đặc biệt hơn, nhiều hạng mục tiện ích ở The Filmore Da Nang được đánh giá ở mức vượt trội mà không phải khách sạn - resort hạng sang nào cũng có thể đáp ứng, đơn cử như tủ thông minh - nơi cư dân có thể nhận và gởi bưu phẩm, hàng hóa một cách an toàn và bảo mật.

Hồ bơi nước ấm trên không với cảnh quan và tầm nhìn ngoạn mục cho cảm xúc cực đỉnh

Xu hướng hiện nay cho thấy dịch vụ (bao gồm độ phong phú về hạng mục và chiều sâu chất lượng) là sự thay đổi đáng kể nhất trong việc lựa chọn nơi sinh sống của cư dân đô thị hiện đại. Trên phân khúc cao cấp, đây còn là tiêu điểm quyết định đẳng cấp thực sự của một dự án bất động sản. Dịch vụ có vai trò như "phần mềm" để hoàn thiện chất lượng của một không gian sống. Nếu "phần mềm" không được thiết kế và vận hành tốt, "phần cứng" là trang thiết bị của hệ tiện ích cũng không thể phát huy khả năng phục vụ cư dân.

Ngoài phạm vi căn hộ riêng, cư dân còn được tận hưởng hệ tiện ích đỉnh cao trên tầng thượng, sang trọng như tại khách sạn - resort 5 sao

Cùng với thúc đẩy tiến độ thi công, The Filmore Da Nang đang được hoàn thiện mô hình quản lý - vận hành "không gian sống sense of life" từ "phần cứng" đến "phần mềm". Dự án đang dần hiển lộ trên thực tế với đầy đủ phương diện theo đúng chuẩn mực mà chủ đầu tư đã cam kết. Các giá trị tiên phong đó đang giúp The Filmore Da Nang nắm giữ lợi thế để sớm nắm bắt những cơ hội trong quá trình phục hồi của thị trường.

The Filmore Da Nang cung cấp nhiều dịch vụ vượt trội, tối ưu tính bảo mật và tiện dụng như tủ thông minh để cư dân có thể nhận - gởi đồ. Nguồn: ảnh minh họa cung cấp bởi Shutterstock.com

Các khảo sát thị trường cho thấy, tại hầu hết quốc gia phát triển, để thỏa mãn nhu cầu mới của cả người mua và người thuê nhà trên phân khúc hạng sang, các dự án bất động sản đều phải vươn tới đáp ứng trọn vẹn các tiêu chuẩn nổi bật như hệ tiện ích phục vụ cho lối sống thịnh vượng (wellness facilities), công nghệ nhà thông minh, trang thiết bị cho sự phát triển bền vững, an ninh và riêng tư ở mức độ cao, địa thế lý tưởng, hòa hợp tối đa giữa không gian nội thất và ngoại cảnh, có tầm nhìn đẹp cùng mức độ hoàn thiện tinh tế đáp ứng lối sống hiện đại của khách hàng… The Filmore Da Nang được phát triển theo đúng tất cả tiêu chuẩn này. Trong đó, không gian sống vượt trội với hệ tiện ích "Wellness by Well-tech" và thiết kế dịch vụ đẳng cấp được xem như điều kiện đủ để tạo nên ưu thế cho dự án.

Hiện nay, tòa nhà The Filmore Da Nang đã đến giai đoạn lắp kính mặt ngoài. Dự án cũng đã hoàn thiện 3 căn hộ thực tế để cư dân có thể trải nghiệm trực tiếp không gian sống.

Thông tin thêm về The Filmore Da Nang tại website: http://thefilmoredanang.com.vn/. Đăng ký tham quan căn hộ thực tế qua hotline 0937883888.