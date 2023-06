'The Flash': Khởi đầu mới thú vị cho vũ trụ điện ảnh DC

Nhân đôi Flash, nhân đôi giải trí

Sau 7 năm kể từ khi gia nhập vũ trụ điện ảnh DC, siêu anh hùng The Flash đã có riêng một phần phim cho mình. Xuất hiện lần đầu trên màn ảnh rộng hồi 2016 với Batman vs Superman: Dawn of justice, The Flash nhanh chóng trở thành một nhân vật quan trọng và được "kết nạp" vào Liên minh công lý (Justice League), biệt đội bao gồm những siêu anh hùng mạnh nhất.

Phần phim riêng về The Flash Barry Allen khá ấn tượng WARNER BROS

The Flash là biệt hiệu của chàng trai Barry Allen (Ezra Miller). Sau một lần gặp tai nạn sét đánh thảm khốc ở phòng thí nghiệm, anh lại được ban cho sức mạnh của dòng điện và tia chớp ánh sáng. Đến với The Flash, Barry Allen đã gần như hoàn thiện sức mạnh của mình nhưng vẫn đang cố gắng cân bằng cuộc sống thường ngày của một nhân viên văn phòng với trọng trách siêu anh hùng hành hiệp trượng nghĩa. Bế tắc trong việc minh oan cho người cha bị vu khống tội giết vợ, Barry quyết định sử dụng sức mạnh để đi về quá khứ và cứu lấy mẹ mình.

Giữ được mạng sống cho mẹ ruột nhưng bấy giờ, Barry lại gây ra hậu quả tai hại khiến dòng thời gian bị bẻ cong, mở ra đa vũ trụ và các thế giới va chạm nhau. Lúc bấy giờ, tướng Zod - phản diện trong Man of Steel xuất hiện nhưng không hề có sự tồn tại của Superman hay các anh hùng khác trong Liên minh công lý. Để ngăn chặn thảm họa diệt vong, Barry phải ở lại quá khứ nhằm truy tìm tung tích Superman chưa lộ diện và sắp đặt lại vụ tai nạn để đảm bảo phiên bản quá khứ của mình được hưởng sức mạnh trời ban.

Cuộc hội ngộ giữa hai bản thể Flash khiến bộ phim trở nên thú vị WARNER BROS

Việc thay đổi quá khứ của Barry Allen đã làm đảo lộn trật tự vũ trụ WARNER BROS

The Flash là câu chuyện Barry Allen phải đi "dọn dẹp" mớ hỗn độn do chính anh gây ra. Và bằng việc khai thác du hành thời gian, mở ra đa vũ trụ, James Gunn cùng đội ngũ sáng tạo mới của DC Studio có một cái cớ hợp lý để "tái khởi động mọi thứ", mở đường cho DCU vào năm 2025. Ngay từ đầu, phim đã tạo được sự thú vị khi xuất hiện 2 Barry Allen với tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Khi không rơi vào thảm kịch tuổi thơ, Barry Allen lớn lên như một cậu chàng "trẻ trâu" vô tư trước sự đời. Họ phải đồng hành để giải cứu thế giới, tạo ra nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Phim được dẫn dắt với một tiết tấu vừa phải, lưu lượng thông tin đưa ra cũng dễ hiểu và không quá đánh đố người xem với những khái niệm "hack não" về đa vũ trụ. The Flash cũng chiêu đãi người xem nhiều phân cảnh hành động mãn nhãn. Những màn phối hợp "song kiếm hợp bích" của 2 Barry Allen có lúc hài hước, có lúc lại rất hùng tráng. Khi "phân thân" để đóng vai hai phiên bản Barry Allen, nam diễn viên Ezra Miller làm rất tốt trong việc khắc họa tính cách khác biệt của hai siêu anh hùng tia chớp. Bỏ qua những scandal và bê bối đời tư, Ezra Miller thực sự là lựa chọn phù hợp cho vai diễn.

Hai bản thể Flash song hành giải cứu thế giới TOTAL FILM

Bên cạnh đó, The Flash cũng đặt ra thế khó cho siêu anh hùng trẻ tuổi khi anh chính thức bị đặt vào thế lưỡng nan về mặt đạo đức. Chọn bác ái hay vị kỷ? Và dù ở bất kỳ vũ trụ nào thì người anh hùng cũng cần đi tìm bản dạng của chính mình. Khi soi chiếu vào bản thể kia và vướng vào những rắc rối, Barry Allen mới thực sự nhận ra bản ngã một con người được hình thành từ những hạnh phúc lẫn đau thương. Và trong guồng quay vĩ đại của vũ trụ, có những "giao điểm" tồn tại, tức những sự việc bắt buộc phải xảy ra, không thể thay đổi kết cục. Khi đối đầu trực diện với nỗi đau, con người ta mới có thể trưởng thành.

Tri ân di sản và gợi mở tương lai

Điều thú vị ở The Flash còn nằm ở chỗ nó tạo điều kiện hồi sinh những huyền thoại và giới thiệu những nhân vật mới. Ở nhánh thời gian mới, các siêu anh hùng của Justice League đều không tồn tại hoặc chưa lộ diện khi Zod rắp tâm thôn tính hành tinh xanh, ngoại trừ Batman. Sau 30 năm, người hâm mộ dòng phim siêu anh hùng nói chung và fan của Batman nói riêng như vỡ òa khi chứng kiến tài tử Michael Keaton lần nữa khoác lên mình chiếc áo choàng bóng đêm.

Batman cùng hai Flash cùng nhau đi tìm Superman để ngăn chặn kế hoạch tàn độc của Zod ở vũ trụ mới WARNER BROS

Sự trở lại của "già gân" Michael Keaton trong vai Batman khiến khán giả nức nở CHỤP MÀN HÌNH

Mối lương duyên của The Flash và Batman phiên bản Michael Keaton như một mốc giao đầy thú vị của hiện tại và quá khứ. Việc được nhìn thấy Michael Keaton tái xuất cùng logo người dơi đen, vàng, chiếc "batmobile" hay phản lực cánh dơi huyền thoại và câu nói trứ danh của Người dơi (bản 1989): "Các người muốn hóa rồ à, được rồi, hóa rồ thôi" có ý nghĩa lớn với người hâm mộ DC. Ở tuổi 71, tài tử Michael Keaton vẫn tỏa sáng tuyệt vời khi vào vai người anh hùng bóng đêm. Người xem cũng thích thú khi được thưởng thức tuyến truyện phụ của Batman từ một ông già "về vườn" vui tính trở lại với công cuộc giải cứu thế giới bằng tất cả sự ưu việt trong trí tuệ và nhân cách. Có thể nói, đây là "điểm ăn tiền" của The Flash và là lời tri ân ý nghĩa dành cho những di sản của DC.

Và như trailer đã giới thiệu, The Flash còn có sự xuất hiện của Supergirl, một nhân vật phát sinh trong nhánh thời gian mới do Barry Allen tạo ra. Câu chuyện của nữ siêu anh hùng trẻ tuổi này trong The Flash cũng được khai mở khá thú vị. Hóa thân thành Supergirl là nữ diễn viên trẻ Sasha Calle. Cô có ngoại hình và thần thái ấn tượng, nhanh chóng tạo được sức hút dù tâm lý chưa được khai thác sâu. Tương lai của Supergirl trong vũ trụ điện ảnh DC mới có lẽ sẽ rất hứa hẹn. Cuộc hội ngộ của 4 siêu anh hùng khiến cho The Flash bùng nổ hơn về cuối. Những cuộc đụng độ giáp lá cà đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các siêu anh hùng luôn có sức hấp dẫn đặc biệt.

Cuộc đối đầu giữa Supergirl và Zod sẽ mang đến những cảm xúc bùng nổ trên màn ảnh CHỤP MÀN HÌNH

Tài tử Michael Shannon quay lại với vai phản diện Zod WARNER BROS

Điểm hạn chế của The Flash nằm ở chỗ phim bị ôm đồm thông điệp nên cố gắng nhồi nhét nhiều tình tiết phụ. Vì vậy, thời lượng phim bị kéo dài một cách không cần thiết. Những đoạn hội thoại mang tính bông đùa, gieo miếng hài giữa hai Barry Allen cũng có thể khiến người xem chán chường và mông lung nếu không thực sự am hiểu văn hóa đại chúng Mỹ. Ngoài ra, phần thiết kế kỹ xảo về cuối phim có phần màu mè, rối mắt.

Nhìn chung, The Flash vẫn là một bộ phim giải trí hấp dẫn và tạo được nhiều tầng cảm xúc cho khán giả. Phim cũng đã làm tốt vai trò của một phần phim chuyển giao, kiến tạo vũ trụ siêu anh hùng mới của DC Studio dưới trướng hai người thuyền trưởng mới là đạo diễn James Gunn và nhà sản xuất Peter Safran. The Flash được đạo diễn bởi Andy Muschietti, có sự tham gia của các diễn viên: Ezra Miller, Michael Keaton, Sasa Calle, Ben Affleck, Michael Shannon… sẽ chính thức công chiếu vào ngày 16.6.