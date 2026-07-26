Phim ngắn The Flowers kể về Rose, một cô gái luôn cảm thấy bị giam cầm trong một tòa lâu đài xám xịt và vô hồn. Một ngày, sự xuất hiện của bông hoa đỏ rực ma mị mọc lên giữa vùng đất khô cằn đã thu hút sự chú ý của cô. Bị cám dỗ bởi vẻ đẹp ấy, Rose dần buông bỏ sự phòng bị để dấn thân vào một ảo giác êm ái, nơi cô đuổi theo một "cô gái rải hoa" bí ẩn và khoác lên mình chiếc váy lấp kín hoa đỏ.

The Flowers | Phim ngắn Vietnamese 2026

Rose tưởng chừng đã tìm thấy sự cứu rỗi và bản ngã trong một "vườn hoa hạnh phúc". Thế nhưng, khi chiếc vòng hoa đỏ rực được đeo lên cổ cô, ảo mộng vỡ vụn để lộ ra một hiện thực tàn khốc: không có khu vườn nào, chỉ có bãi đất hoang tàn, và chiếc vòng hoa rực rỡ thực chất là một sợi dây thừng đang siết chặt lấy sinh mệnh của cô. Bộ phim khép lại với hình ảnh một nạn nhân mới đang bước tới bông hoa mồi nhử, báo hiệu một vòng lặp bi kịch không hồi kết.