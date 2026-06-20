Thế Giới Di Động dành 1 tỉ đồng học bổng cho học sinh, sinh viên mồ côi

Nguồn động viên to lớn

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch TW Hội LHTN Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên tiếp nhận biểu trưng và bày tỏ: "Tôi rất xúc động và trân trọng cảm ơn Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đã trích số tiền lợi nhuận bán hàng để trao tặng 1 tỉ đồng đến các em học sinh, sinh viên là trẻ mồ côi trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, bảo trợ trẻ mồ côi do Covid-19 được Báo Thanh Niên thực hiện từ ngày 16.9.2021 đến nay. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất cho các em có hoàn cảnh khó khăn mà còn là nguồn động viên quý giá, giúp các em có thêm động lực, điều kiện tiếp tục đến trường".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn tiếp nhận biểu trưng 1 tỉ đồng từ ông Đoàn Văn Hiểu Em ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngày hội công nghệ quy mô lớn Techworld by Thế Giới Di Động 2026 diễn ra trong 2 ngày 20 và 21.6 tại Nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM). Trước phần trao biểu trưng 1 tỉ đồng cho đại diện Báo Thanh Niên là phần trao hoa cho lãnh đạo các công ty, nhãn hàng nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ. Qua đó cho thấy sự đồng hành rất mạnh mẽ từ các thương hiệu lớn trong lĩnh vực công nghệ với Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh và sự kiện Techworld 2026.

Đặc biệt, trong lễ khai mạc, Ban tổ chức đã dành bó hoa tươi thắm và lời chúc mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đến nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên cùng các phóng viên tham dự đưa tin về sự kiện. "Sự phát triển của chúng tôi có một phần đóng góp từ quý anh chị nhà báo. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.2026), chúng tôi xin gửi đến quý anh chị nhà báo nhiều sức khỏe, hạnh phúc", ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Công ty cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh phát biểu.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trao hoa thay lời cảm ơn chân thành đến ông Đoàn Văn Hiểu Em ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau đó, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đã trao bó hoa tươi thắm cho ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Công ty cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh thay lời cảm ơn đến Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đã dành 1 tỉ đồng cho trẻ mồ côi do Covid-19.

Khách tham quan xếp hàng chờ đợi tham gia sự kiện Techworld 2026 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Khách tham quan trải nghiệm tại sự kiện Techworld 2026 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tiếp tục đồng hành trao học bổng

Chia sẻ về sự đồng hành với Báo Thanh Niên để trao học bổng cho trẻ trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, bà Lê Thảo Trang, Giám đốc Marketing Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh nói: "Chúng tôi rất cảm ơn Báo Thanh Niên đã kết nối với Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh trong 2 năm qua để trao những suất học bổng đến các em học sinh, sinh viên. Trong 10 năm qua, chúng tôi đã thực hiện rất nhiều chương trình thiện nguyện. Riêng với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên, đây là một chương trình rất ý nghĩa bởi các bạn nhỏ không may mất đi người thân thì rất thiệt thòi và buồn, là người đã làm mẹ nên tôi thấu hiểu nỗi đau này. Thật sự, số tiền 1 tỉ đồng để trao học bổng cho các em lần này không quá lớn, Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh mong rằng suất học bổng này sẽ san sẻ phần nào khó khăn cho gia đình các em. Cá nhân tôi có rất nhiều cảm xúc khi chia sẻ về điều này. Hy vọng trong thời gian tới, Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh sẽ tiếp tục đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong hoạt động nhiều ý nghĩa".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trao đổi về sự phát triển công nghệ AI với ông Đoàn Văn Hiểu Em ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Có thể nói, số tiền 1 tỉ đồng học bổng từ Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh là món quà ý nghĩa với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời dịp kỷ niệm 5 năm phát động (16.9.2021-16.9.2026). Hoạt động nhân văn này không chỉ lan tỏa thông điệp tử tế mà còn khích lệ tinh thần hiếu học, mở ra cơ hội tương lai cho những hoàn cảnh kém may mắn.