Thế giới giảm kéo giá cà phê Tây nguyên về mức 78.000 đồng/kg

Trong phiên giao dịch vừa kết thúc, giá cà phê robusta trên sàn London kỳ hạn giao tháng 3 giảm đến 97 USD, mức giá mới 3.187 USD/tấn. Đây là phiên giảm thứ 3 liên tiếp với tổng mức giảm lên đến 162 USD. Các kỳ hạn giao tháng 5 giảm 73 USD xuống còn 3.090 USD/tấn và tháng 7 giảm 53 USD còn 3.024 USD/tấn.

Sau khi đạt đỉnh 80.000 đồng/kg, giá cà phê giảm nhiệt trong những ngày gần đây MINH ĐĂNG

Giá cà phê arabica trên sàn New York cũng đỏ rực với kỳ hạn giao tháng 3, mức giảm đến 5 cent, xuống còn 188 cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 5 cũng giảm 4,55 cent còn 183,5 cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 7 giảm 4,5 cent/lb còn 182,8 cent/lb.

Giá cà phê arabica trên thị trường Brazil cũng chịu sự chi phối của xu hướng giảm. Kỳ hạn giao tháng 3 giảm đến 7,05 cent xuống còn 230,6 cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 5 giảm 5,2 cent còn 229,3 cent/lb. Riêng kỳ hạn giao tháng 7 tăng 6,7 cent lên 236,2 cent/lb.

Việc thị trường thế giới giảm giá liên tiếp khiến giá cà phê tại Tây nguyên cũng điều chỉnh giảm từ 1.000 - 1.200 đồng/kg. Cụ thể tại Đắk Nông, giá cà phê giảm 1.200 đồng, xoay quanh mức 78.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk giảm 1.000 đồng, còn 77.900 đồng/kg; Lâm Đồng 77.300 đồng/kg và Gia Lai 77.500 đồng/kg.

Theo các chuyên gia, giá cà phê trên thị trường thế giới giảm do Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO) mới đây công bố báo cáo xuất khẩu toàn cầu. Theo đó, trong tháng 12.2023 đạt 12,17 triệu bao cà phê các loại, tăng đáng kể so với 10,71 triệu bao của cùng kỳ năm trước. Tổng lượng cà phê xuất khẩu toàn cầu trong 3 tháng đầu tiên của niên vụ cà phê hiện tại 2023/2024 đạt 32,42 triệu bao, tăng 6,8% so với niên vụ cà phê trước đó.

Ngoài ra, cũng giống như nhiều loại hàng hóa khác, thị trường cà phê thế giới phản ứng với thông tin chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 1 tăng 0,3% so với tháng 12 và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Thông tin trên được công bố làm giảm bớt kỳ vọng của giới đầu tư về khả năng Fed sớm hạ lãi suất khiến nhiều sàn giao dịch tiền tệ và hàng hóa thế giới lao dốc.