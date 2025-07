'Thế giới khủng long: Tái sinh’ thu về hơn 300 triệu USD sau vài ngày ra rạp

Thế giới khủng long: Tái sinh (tựa gốc Jurassic World Rebirth) của hãng Universal, do Gareth Edwards đạo diễn, đã chiếu mở màn vào ngày 2.7 ở Bắc Mỹ, thu về 147,3 triệu USD sau 5 ngày ra rạp. Ước tính 91,5 triệu USD trong số đó đến từ kỳ nghỉ cuối tuần 3 ngày dịp lễ độc lập.

Phim có sự tham gia của ngôi sao Scarlett Johansson ẢNH: AP

Trên phạm vi quốc tế, phim ra rạp tại 82 thị trường, bao gồm Trung Quốc, tăng thêm 171 triệu USD vào tổng doanh thu mở màn. Theo hãng Universal, 41,5 triệu USD trong số đó đến từ Trung Quốc, nơi phim được chiếu trên 65.000 phòng, trong đó có 760 màn hình IMAX.

Chi phí sản xuất phần mới nhất được hãng Universal cho biết là 180 triệu USD, chưa bao gồm tiếp thị và quảng cáo.



Trailer phim Thế giới khủng long: Tái sinh

"Thực sự đây là một kết quả tuyệt vời. Thế giới khủng long: Tái sinh là phim khán giả khao khát trong mùa hè này: một cuộc phiêu lưu rất lớn, thú vị và được thực hiện cực kỳ tốt", Jim Orr, người giám sát việc phân phối trong nước cho Universal, nhận định.

Phần đầu Thế giới khủng long từng mở màn với 208 triệu USD tại Mỹ vào năm 2015, thu về hơn 1,6 tỉ USD toàn cầu. Hai phần còn lại, Thế giới khủng long: Vương quốc sụp đổ (Jurassic World: Fallen Kingdom) và Thế giới khủng long: Lãnh địa (Jurassic World: Dominion) lần lượt mở màn với 148 triệu USD (tổng thu hơn 1,3 tỉ USD toàn cầu) và 145 triệu USD (tổng thu hơn 1 tỉ USD toàn cầu).

Thế giới khủng long: Tái sinh nhận đánh giá trái chiều

Phần mới nhất có sự tham gia của ngôi sao Scarlett Johansson, Mahershala Ali và Jonathan Bailey. Đây là bộ phim thứ 4 trong loạt phim Thế giới khủng long và là bộ phim thứ 7 kể từ khi phần đầu tiên Công viên kỷ Jura (Jurassic Park) của Steven Spielberg ra rạp vào mùa hè năm 1993.

Phim mới nhận được nhiều đánh giá trái chiều từ các nhà phê bình, đạt 51% trên Rotten Tomatoes và B trên CinemaScore từ khán giả trong tuần đầu công chiếu.

Hãng Universal rất ấn tượng với lượng khán giả đông đảo đến rạp, trải dài từ 8 đến 80 tuổi, và thực tế là bộ phim đã vượt quá ước tính về doanh thu, bất chấp những đánh giá.

Thế giới khủng long: Tái sinh có nhiều đại cảnh hoành tráng ẢNH: CJ CGV

Bộ phim đua xe F1 của Brad Pitt giảm 54% lượng vé trong tuần thứ 2 với 26,1 triệu USD, giúp nâng tổng doanh thu Bắc Mỹ lên 109,5 triệu USD. Trên toàn cầu, phim đang tiến gần đến mốc 300 triệu USD với tổng doanh thu hiện tại là 293,6 triệu USD.

Chi phí sản xuất phần mới nhất được hãng Universal cho biết là 180 triệu USD ẢNH: CJ CGV

Vị trí thứ 3 thuộc về bộ phim live-action How to Train Your Dragon của Universal, thu về 11 triệu USD trong tuần thứ tư ra rạp Bắc Mỹ, nâng tổng doanh thu Bắc Mỹ lên 224 triệu USD và doanh thu toàn cầu là 516 triệu USD. Phim hoạt hình Elio của Disney và Pixar đứng thứ 4 với 5,7 triệu USD. Trên toàn cầu, Elio vừa vượt 96 triệu USD sau 3 tuần. 28 Years Later giữ vị trí thứ 5 với 4,6 triệu USD.

Tại Việt Nam, Thế giới khủng long: Tái sinh hiện đang dẫn đầu phòng vé với 21,6 tỉ đồng doanh thu sau 3 ngày ra rạp, theo số liệu của Box Office Vietnam.