Thế giới sẽ tổn thất 38.000 tỉ USD/năm vì khí hậu thay đổi

Dự báo con số này hầu như chắc chắn còn tăng do hoạt động của con người phát thải thêm khí nhà kính.

Nghiên cứu, được chính phủ Đức tài trợ, ước tính biến đổi khí hậu sẽ gây tổn thất 17% GDP toàn cầu vào giữa thế kỷ.

Mực nước hồ Guavio ở Colombia sụt giảm nghiêm trọng do hạn hán AFP

Dự báo các nước nghèo, đang phát triển sẽ chịu ảnh hưởng nặng nhất. Chuyên gia Leonie Wenz tại PIK, đồng tác giả nghiên cứu, chỉ ra rằng người dân trên thế giới sẽ nghèo hơn so với bối cảnh không có biến đổi khí hậu. Do đó, chi phí bảo vệ khí hậu sẽ ít hơn so với khoản tổn thất nếu không bảo vệ. Ước tính thế giới cần chi 6.000 tỉ USD để giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu đến năm 2050 trong ngưỡng 2 độ C so với thời tiền công nghiệp. Con số này chưa đến 1/6 chi phí tổn thất ước tính nếu nhiệt độ vượt ngưỡng trên.