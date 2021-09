2 nạn nhân vụ khủng bố 11.9 được xác định danh tính sau 20 năm

Trưởng giám định viên pháp y của thành phố New York, bà Barbara Sampson ngày 7.9 thông báo đã xác định được danh tính của 2 nạn nhân trong vụ khủng bố ngày 11.9.2001 xảy ra tại tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới ở New York, Mỹ, theo tờ The Guardian.