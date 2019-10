20 triệu người ở ĐBSCL bị ảnh hưởng do triều cường vào năm 2050

Tờ The New York Times ngày 30.10 dẫn nghiên cứu của tổ chức khoa học Climate Central (Mỹ) cảnh báo phần lớn ĐBSCL có thể bị ngập do tác động của triều cường vào năm 2050, so với các dự báo trước đó về việc chỉ ngập một phần.