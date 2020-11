2021 sẽ là năm của vắc xin Covid-19

Thử nghiệm vắc xin Covid-19 ở Việt Nam Theo Bộ Y tế , Học viện Quân y đang hoàn tất các điều kiện để được thẩm định đạt yêu cầu về thử nghiệm lâm sàng vắc xin Covid-19. Dự kiến công việc này sẽ hoàn thành vào tháng 12, kịp cho triển khai, sau khi Bộ Y tế phê duyệt cho triển khai tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19. Theo một số nhà sản xuất, dự kiến vắc xin Covid -19 ‘‘made in VN’’ sẽ tiêm thử nghiệm cho người từ 18 - 50 tuổi và đang cân nhắc đề xuất xin được chấp thuận tiêm thử nghiệm cho người đến 60 tuổi. Tham gia nghiên cứu là người khỏe mạnh, không nhiễm Covid-19. Sau khi đơn vị thử nghiệm lâm sàng của Học viện Quân y được Bộ Y tế thẩm định đủ điều kiện, đơn vị này sẽ có trách nhiệm thông báo chính thức việc lựa chọn người tình nguyện. Vào các thời điểm khác nhau, trong 2 - 3 tháng sau tiêm, người tình nguyện sẽ được lấy máu xét nghiệm để đánh giá hiệu quả của vắc xin. TS Ngô Quang, Phó cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) cũng cho biết trong quá trình tiêm thử nghiệm trên động vật, có kết quả cần phải làm lại do việc lựa chọn động vật tiêm chưa đạt yêu cầu. Do đó, việc đánh giá thử nghiệm trên động vật cũng cần hết sức nghiêm ngặt vì là cơ sở để xem xét, cho phép tiêm thử nghiệm trên người. Một chuyên gia nhiều kinh nghiệm về thử nghiệm lâm sàng cho hay cập nhật từ các quốc gia cho thấy, bản chất của vắc xin Covid-19 nói chung là ‘‘lành tính’’ nhưng vẫn luôn được thực hiện chặt chẽ đúng quy định, giám sát bởi Hội đồng đạo đức của Bộ Y tế, vì vắc xin cũng như thuốc, có thể gây phản ứng không mong muốn. Liên Châu