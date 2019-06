25 triệu bảng và 10.000 người bảo vệ Tổng thống Trump tại Anh

Đây là thông tin do tờ The Times thu thập được về hoạt động bảo vệ an ninh cho chuyến thăm chính thức của chủ nhân Nhà Trắng đến Anh, bắt đầu từ đầu tuần này, chưa tính các chi phí khác như ngoại giao và lễ tân.

Chiến dịch do Sở cảnh sát thủ đô London dẫn đầu triển khai sẽ bao gồm khâu điều động lính bắn tỉa, chó nghiệp vụ rà bom và trực thăng để theo dõi các hoạt động biểu tình chống Tổng thống Trump cũng như ngăn ngừa mọi nguy cơ an ninh trong thời gian công du.

Theo báo chí Anh, dự kiến hơn 250.000 người sẽ xuống đường biểu tình phản đối Tổng thống Trump về nhiều vấn đề như biến đổi khí hậu và người nhập cư.

Trong chuyến thăm làm việc hồi tháng 7 năm ngoái, Tổng thống Trump cũng phải đối mặt với làn sóng biểu tình tại Anh.

Dù nhà lãnh đạo cho hay ông “từng yêu quý thành phố London”, nhưng vào thời điểm đến đây trong chuyến thăm đầu tiên, ông cảm thấy “không được chào đón”.