3 người Trung Quốc bị xử tù vì lén chụp ảnh căn cứ quân sự Mỹ

Trong một vụ khác, hai thanh niên Trung Quốc Trương Kiệt Luân (25 tuổi) và Vương Vu Hảo (24 tuổi) bị tuyên xử lần lượt một năm và 9 tháng tù giam vì đã xâm nhập trái phép, chụp hình tại căn cứ nói trên vào ngày 4.1.2020.

Giới công tố Mỹ không cung cấp chi tiết về xuất thân của 3 công dân Trung Quốc và cũng không nghi ngờ họ có liên quan đến hoạt động gián điệp. Tuy nhiên, giới chức Mỹ nhấn mạnh 3 thanh niên này không hành xử như du khách bình thường ở Key West.

Triệu Lữ Hữu lén vào căn cứ bằng cách đi len lỏi qua các tảng đá trên một đường ống dẫn nước rồi vượt qua hàng rào an ninh. Theo cáo trạng, Triệu Lữ Hữu đã được cảnh báo không đi vào khu vực cấm, nhưng vẫn không tuân thủ.

Còn Trương Kiệt Luân và Vương Vu Hảo bất chấp yêu cầu quay đầu xe của nhân viên bảo vệ sau khi không thể xuất trình giấy tờ tùy thân, tiếp tục lái xe vào một khu vực của căn cứ, dừng xe và chụp hình ở đó khoảng 30 phút trước khi bị bắt, theo hồ sơ tòa án.

Những vụ việc trên xảy ra không lâu sau khi hai quan chức thuộc Đại sứ quán Trung Quốc bị Mỹ "bí mật trục xuất" hồi năm 2019 do đi vào một căn cứ quân sự "nhạy cảm" gần thành phố Norfolk, bang Virginia. Tờ The New York Times dẫn nhiều nguồn thạo tin tiết lộ giới chức Mỹ tin rằng “ít nhất một trong hai quan chức Trung Quốc là sĩ quan tình báo hoạt động dưới vỏ bọc ngoại giao”.