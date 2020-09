Ấn Độ tăng cường hoạt động từ Ấn Độ Dương đến Biển Đông

Sự khác biệt về nhận thức

Vai trò của Ấn Độ trong Indo-Pacific có sự nhìn nhận khác nhau giữa Mỹ và Ấn Độ. Với Mỹ, Indo-Pacific bao gồm Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, mà trong đó thì Ấn Độ đóng vai trò an ninh ứng phó sự trỗi dậy của Trung Quốc trong khu vực. Còn với Ấn Độ, Indo-Pacific lại tập trung vào Ấn Độ Dương. New Delhi không hoàn toàn chỉ tập trung vào vấn đề an ninh ở khu vực này, mà vẫn muốn duy trì các quan hệ thương mại, bao gồm cả với Trung Quốc. Với Ấn Độ, nước này muốn tập trung vào phát triển kinh tế , duy trì vị thế thống trị ở Ấn Độ Dương và hiện thực hóa mục tiêu đảm bảo an ninh, kinh tế và tăng trưởng cho tất cả các bên trong khu vực. PGS Stephen Robert Nagy (Đại học Cơ đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả tại Quỹ châu Á - Thái Bình Dương ở Canada)