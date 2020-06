Ấn - Trung củng cố lực lượng ở biên giới

Chính phủ Ấn Độ hôm qua ra thông báo Thủ tướng Narendra Modi đã vạch rõ rằng New Delhi sẽ phản ứng cứng rắn đối với bất kỳ ý đồ vi phạm Đường kiểm soát thực tế (LAC), đường biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Trong cuộc họp với lãnh đạo của các đảng đối lập ở Ấn Độ ngày 19.6, Thủ tướng Modi cũng đã nhấn mạnh quân đội nước này có toàn quyền giải quyết căng thẳng với Trung Quốc. Ông Modi đưa ra tuyên bố này theo sau vụ đụng độ hôm 15.6 giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc ở thung lũng Galwan trong khu Ladakh thuộc vùng Kashmir do New Delhi kiểm soát, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.