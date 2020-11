ASEAN khẳng định lập trường nhất quán về Biển Đông

Tại Hội nghị cấp cao (HNCC) ASEAN - Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện ASEAN - Trung Quốc là một trong những quan hệ đối tác năng động và thực chất nhất của ASEAN. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng khẳng định ASEAN là ưu tiên cao trong chính sách láng giềng của Trung Quốc; Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực. Về tương lai, ông Lý cam kết Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với các nước ASEAN để đề cao hòa bình và ổn định trong khu vực. Tại hội nghị, lãnh đạo hai bên cũng chia sẻ tầm quan trọng của xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác. Lập trường nguyên tắc của ASEAN về đề cao thượng tôn pháp luật, tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin, kiềm chế, không có hành động làm phức tạp tình hình, giải quyết hòa bình các tranh chấp, khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982 được khẳng định nhất quán.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định lại lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông như đã nêu rõ nhiều lần. Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục nỗ lực thực hiện đầy đủ, nghiêm túc DOC và nỗ lực xây dựng COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế UNCLOS 1982.

Tại HNCC của ASEAN với 3 đối tác lớn là Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, các nhà lãnh đạo đều bày tỏ quan ngại về Biển Đông và tái khẳng định lập trường về vấn đề này. Nhằm duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trên Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các bên liên quan cần kiềm chế, không có hành động làm phức tạp tình hình, gia tăng căng thẳng, làm xói mòn lòng tin và gây bất ổn. Mọi tranh chấp, khác biệt cần được giải quyết hòa bình theo luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982, khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển.

Tại HNCC với Ấn Độ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng tái khẳng định quan điểm của Ấn Độ về nhiều vấn đề đang nổi lên trong khu vực và quốc tế, bày tỏ sẵn sàng cùng các nước ASEAN hợp tác, phấn đấu vì khu vực Biển Đông hòa bình, ổn định an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không. Ấn Độ khẳng định sự ủng hộ đối với lập trường của ASEAN về Biển Đông, nhất là các nguyên tắc không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong giải quyết tranh chấp; không quân sự hóa, tôn trọng luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982.