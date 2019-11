ASEAN, Trung Quốc thảo luận về Biển Đông

Trước đó cùng ngày, bộ trưởng quốc phòng 10 nước ASEAN tổ chức hội nghị hẹp thảo luận các vấn đề hợp tác của ASEAN cũng như các vấn đề nội bộ và khu vực, nổi bật là quan ngại liên quan đến vấn đề Biển Đông , theo một nguồn tin an ninh. Cuộc họp do Phó thủ tướng Thái Lan phụ trách an ninh Prawit Wongsuwon chủ trì. Phát biểu khai mạc, tướng Prawit cảm ơn bộ trưởng quốc phòng các nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong năm chủ tịch ASEAN của Thái Lan, đồng thời bày tỏ hy vọng hợp tác nhiều hơn trong tương lai. Trong bài phát biểu, một số bộ trưởng bày tỏ quan ngại về tranh chấp ở Biển Đông, đồng thời thể hiện sự lạc quan về tiến trình xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) nhằm xây dựng hòa bình và ổn định trong khu vực.