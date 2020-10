Bắc Carolina, bang góp phần quyết định ứng viên vào Nhà Trắng

Nắm rõ tầm quan trọng của Bắc Carolina, Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên Joe Biden đều đẩy mạnh các hoạt động vận động tranh cử tại đây.

Chi hàng triệu USD để quảng cáo tranh cử

Cả hai ứng viên tổng thống Mỹ chi mạnh cho các chiến dịch quảng cáo tranh cử, quan tâm đến các nhóm cử tri thiểu số cũng như các khu vực bầu cử vốn không đóng vai trò quan trọng trong các cuộc bầu cử trước đây.

Đảng Cộng hòa trước đó thậm chí đã tổ chức Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa 2020 tại Trung tâm hội nghị ở thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina.

Ứng viên Biden vận động tranh cử tại trường trung học Riverside ở thành phố Durham, Bắc Carolina ngày 18.10.2020 Reuters

Tại cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, đảng Dân chủ cũng tổ chức Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ tại thành phố Charlotte và đã giành chiến thắng vào năm đó.

Theo tờ Star-News tại thành phố Wilmington (bang Bắc Carolina), Tổng thống Trump và ứng viên Biden đã chi hàng triệu USD cho việc vận động tranh cử tại đây.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Tổng thống Trump và ứng viên Biden đang có tỷ lệ ủng hộ khá sít sao tại Bắc Carolina.

Dữ liệu lấy từ fivethirtyeight.com - trang web chuyên phân tích kết quả thăm dò dư luận cho thấy cử tri bang Bắc Carolina đang nghiêng về ứng viên Joe Biden của đảng Dân chủ với tỷ lệ là 49% so với 46,9% của Tổng thống Donald Trump.

Theo giới quan sát, Bắc Carolina là bang mà Tổng thống Trump buộc phải giành chiến thắng để gia tăng cơ hội tái đắc cử

Bang đầu tiên bỏ phiếu qua đường bưu điện

Bắc Carolina là bang đầu tiên tại Mỹ khởi động bỏ phiếu qua đường bưu điện. Đài Fox News đưa tin chính quyền Bắc Carolina bắt đầu gửi phiếu bầu cho cử tri từ ngày 4.9, tức khoảng 2 tháng trước ngày bầu cử tổng thống chính thức (3.11). Năm nay do dịch Covid-19 hoành hành nhiều nơi ở Mỹ nên số cử tri chọn hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện tăng cao ở Bắc Carolina.

Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu trực tiếp tại một điểm bỏ phiếu ở thành phố Durham, Bắc Carolina Reuters

Số liệu do tờ báo The News & Observer tại thành phố Raleigh (bang Bắc Carolina) công bố cho thấy, khoảng 1,4 triệu cử tri tại bang chiến địa này đã đăng ký bỏ phiếu qua đường bưu điện, cao gấp gần 7 lần so với cùng thời điểm trong cuộc bầu cử năm 2016.

Các cuộc thăm dò cho thấy những người ủng hộ ông Biden có khả năng bỏ phiếu qua đường bưu điện cao gấp đôi so với các cử tri ủng hộ Tổng thống Trump.

Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa cho rằng việc bỏ phiếu qua bưu điện sẽ dẫn đến tình trạng gian lận phiếu bầu, dù nhiều chuyên gia về bầu cử cho rằng tuyên bố trên không có bằng chứng rõ ràng.

Sự kiện vận động tranh cử của Tổng thống Trump tại thành phố Lumberton, Bắc Carolina thu hút rất nhiều người tham dự Reuters

Chuyên gia phân tích chính trị Chris Cooper của Đại học Western Carolina cho hay: “Bắc Carolina có thể đem lại sự khác biệt giữa chiến thắng và thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống”.

Thực tế cho thấy kể từ năm 2000, những ứng viên tổng thống bước vào Nhà Trắng đều giành chiến thắng ở bang Bắc Carolina.