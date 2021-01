Bắc Kinh bị cáo buộc cản trở điều tra nguồn gốc Covid-19

Tài liệu mới, với tựa đề “Fact Sheet: Activity at the Wuhan Institute of Virology (tạm dịch: Tài liệu: Hoạt động tại Viện Vi rút học Vũ Hán (WIV)”, được đăng trên website của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15.1 (giờ Mỹ). Tài liệu viết rằng trong hơn một năm qua, kể từ khi dịch Covid-19 khởi phát ở TP.Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), phía Trung Quốc “đã cản trở một cách có hệ thống một cuộc điều tra minh bạch và rốt ráo về nguồn gốc của đại dịch, thay vào đó sử dụng nguồn lực khổng lồ để lừa dối và cung cấp thông tin sai lệch”.