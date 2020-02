Đại dịch Coronavirus ảnh hưởng đến ngành công nghệ như thế nào?

Việc chờ đợi tình hình trở nên tốt đẹp hơn sau Tết Nguyên Đán, nhưng có vẻ như vi rút Corona đã trở nên khó kiểm soát hơn, dẫn đến tình trạng trì trệ kéo dài cho đến nay.

Không có gì là chắc chắn cho đến thời điểm này, các sự kiện bị trì hoãn, các công ty không xác định được khi nào sẽ quay trở lại kinh doanh. Sau đây là một số ảnh hưởng mà vi rút Corona đã gây ra cho toàn bộ ngành công nghiệp công nghệ tính đến thời điểm này.

Những công ty đã đóng cửa văn phòng tại Trung Quốc tính đến thời điểm này là Apple, Samsung, Microsoft, Tesla và Google. Ngoài ra, Google cũng đóng những văn phòng gần với Hong Kong và Đài Loan. Một số văn phòng được biết là sẽ đóng cửa đến khoảng ngày 9.2.2020, nhưng đến nay thì vẫn chưa có động tĩnh mới về việc mở cửa lại.

Giám đốc nhân sự của Apple, Deirdre O’Brien, chia sẻ trong một email nội bộ rằng, văn phòng và những trung tâm liên lạc được dự đoán sẽ mở lại vào “tuần tới”, trong khi các cửa hàng bán lẻ vẫn chưa có ngày khai trương. “Vì vi rút Corona nên những vấn đề liên quan đến dọn dẹp, quy trình sức khỏe và giới hạn nội bộ xung quanh những không gian công cộng bổ sung vẫn đang được xem xét”, Deirdre cho biết. Nhưng có vẻ như “tuần tới” đến thời điểm này là sau cả ngày 15.2.

Amazon còn chưa công bố về việc đóng cửa văn phòng tại Bắc Kinh, Thâm Quyến, Thượng hải và Quảng Châu (công ty này không có văn phòng tại Vũ Hán), nhưng yêu cầu nhân viên cần phải được cho phép trước khi di chuyển đến Trung Quốc. Các nhân viên đã du lịch vào và ra Trung Quốc cũng được phép làm việc tại nhà trong 14 ngày, để theo dõi tình trạng lây nhiễm vi rút Corona, trước khi quay trở lại văn phòng.

Facebook không có văn phòng tại Trung Quốc, nhưng cũng đã nhanh chóng cảnh báo nhân viên của mình về việc đi du lịch đến đây. LG và Razer cũng khuyên tương tự. Và khách du lịch có thể vào được Trung Quốc hay không vẫn là một câu hỏi lớn khi mà hơn 50 hãng hàng không đã cấm bay vào và ra đất nước này cho đến khi tình hình về Coronavirus được kiểm soát.

Sản xuất bị hạn chế và ra mắt bị hoãn

Trong khi nhiều sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc (hoặc sử dụng một phần trong các nhà cung cấp tại đây), các chuyên gia đã cảnh báo người dùng rằng sẽ có sự thiếu hụt trong một số sản phẩm điện thoại, thiết bị VR, xe hơi và các phụ kiện công nghệ khác. Foxconn và Pegatron đóng cửa ở Trung Quốc, và sẽ là nguyên nhân dẫn đến thiếu hụt iPhone và AirPod, cho đến khi các nhân viên trở lại sau dịch Covid-19.

Vào ngày 8.2 vừa qua, Trung Quốc đã không cho Foxconn mở cửa nhà máy tại Thâm Quyến với các điều kiện làm việc và sinh hoạt như hiện tại, và Foxconn cũng có ý định không mở cửa ở Trịnh Châu cho đến khi chính phủ xem xét. Nhà máy Trịnh Châu, được biết đến với tên gọi “thành phố iPhone”, là nơi lắp ráp số lượng lớn các iPhone. Một số báo cáo cho thấy nhà máy tại đây sẽ làm việc lại sớm, nhưng với số lượng nhân công ít ỏi không về quê trước dịp Tết, thời điểm bùng nổ Covid-19.

Facebook cũng đã không nhận đặt hàng các thiết bị Oculust Quest VR, do sự chậm trễ trong các hoạt động nhà máy. Công ty đã chia sẻ: “Cũng giống như những công ty khác, chúng tôi biết đang có các ảnh hưởng lớn lên kế hoạch sản xuất thiết bị do vi rút Corona. Chúng tôi đang rất cẩn trọng trong việc đảm bảo sự an toàn của các nhân viên, đối tác sản xuất và khách hàng, và quản lý tình huống một cách chặt chẽ. Chúng tôi đang làm việc để phục hồi sớm nhất có thể".

Quest đã ngưng nhận đặt hàng từ trước dịp lễ, các nhà bán lẻ cho biết các thiết bị sẽ sớm có lại vào đầu tháng 2, nhưng cuối cùng cũng phải dời ngày bán ra vào 10.3 cho phiên bản 64GB.

Và đối với ROG Phone II, Asus cũng thông báo cho khách hàng rằng thiết bị sẽ không xuất hiện cho đến khi có thêm thông tin về vi rút Corona.

Với việc đóng cửa nhà máy, Tesla cũng chậm trễ trong việc bán ra Model 3, mặc dù các dự đoán cho thấy chỉ trễ hơn so với dự định khoảng 1 đến 1 tuần rưỡi. Nintendo Switch cũng không phải là ngoại lệ.

Các hãng điện thoại khác của Trung Quốc cũng đang trong tình trạng chậm trễ về sản xuất như OPPO, Xiaomi, Lenovo và Huawei.

Xáo động sự kiện

Sự ảnh hưởng của vi rút Corona mạnh hơn tưởng tượng, nhiều công ty công nghệ cũng đã rút lui khỏi các sự kiện quốc tế như Mobile World Congress (MWC) ở Barcelona. Sony, Amazon, Nvidia, LG Electronics, ZTE và Ericsson đã có động thái chấm dứt hoạt động của mình tại sự kiện. Nhưng trong một bất ngờ mới nhất, toàn bộ sự kiện MWC 2020 sẽ không diễn ra vào ngày 24/2 tới.

Giải đấu Overwatch League của Blizzard trong tháng 2 và 3 cũng đã bị hủy. Vòng loại giải thế giới của PUBG vào tháng 4 tới đây ở Berlin cũng bị trì hoãn cho đến khi có thêm thông báo mới về Covid-19.

Vi rút Corona hiện đã có số lượng người nhiễm và chết cũng như chữa khỏi tăng cao mỗi ngày. Vì thế, tình hình hiện tại của các hãng công nghệ đều bị đình trệ, và hầu như không ai biết trước được sự trì trệ này sẽ kéo dài tới bao lâu.