Bán đảo Triều Tiên giữa cuộc chạy đua tên lửa

Các diễn biến trên có ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh khu vực Đông Bắc Á. Khi Triều Tiên có khả năng dùng tên lửa tấn công các mục tiêu đất liền ở Mỹ, Washington có thể trì hoãn can thiệp vào tình hình ngay cả khi Hàn Quốc và Nhật Bản cần Mỹ giúp đỡ. Hiện tại hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ có đủ khả năng đánh chặn mọi tên lửa do Triều Tiên phóng đi. Nhưng nếu Triều Tiên cải thiện kho vũ khí tên lửa thì “chiếc ô” vừa nói khó hiệu quả. Vì vậy, để chuẩn bị cho tình huống đó, Hàn Quốc đã quyết định làm chủ tên lửa đạn đạo.