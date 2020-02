Ban vận động tái tranh cử của ông Trump kiện báo New York Times

Trong đơn kiện nộp lên tòa án ở thành phố New York ngày 26.2, ban vận động tái tranh cử cáo buộc bài bình luận ngày 27.3.2019 trên tờ The New York Times đưa ra thông tin sai sự thật về ông Trump , theo AFP.

Cựu tổng biên tập tờ The New York Times, ông Max Frankel là tác giả bài viết

Ông Frankel viết rằng ban vận động tranh cử của ông Trump đã thông đồng với chính phủ Nga trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 nhằm đánh bại đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton.

"The New York Times biết rõ thông tin này không đúng sự thật nhưng vẫn đăng tải bài viết", theo đơn kiện.

Một người phát ngôn của The New York Times cho biết ban vận động tái tranh cử của ông Trump "muốn chuyển sang dùng tòa án để trừng phạt cây bút có bình luận trái ý của họ", theo AFP.

Sau đó, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders lên tiếng: “Tổng thống Trump đã gọi báo chí là kẻ thù của nhân dân và bây giờ muốn tước quyền tự do báo chí bằng cách kiện tờ The New York Times vì bài bình luận về mối quan hệ nguy hiểm giữa ông và Nga”.

Ông Sanders là ứng viên tiềm năng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tháng 11.2020.

Trước đó, Tổng thống Trump nhiều bác bỏ mọi cáo buộc thông đồng với Nga trong chiến dịch tranh cử năm 2016.

Các cuộc điều tra cũng không tìm được bất kỳ bằng chứng cụ thể nào về nghi án Nga can dự cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 nhằm giúp ông Trump đắc cử.