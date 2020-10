Bang chiến địa Ohio quan trọng như thế nào trong bầu cử Mỹ?

Trong ngày bầu cử Mỹ 3.11, các trung tâm bỏ phiếu ở bang chiến địa Ohio mở cửa từ 6 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút (giờ Mỹ). Bang chiến địa này có 18 phiếu đại cử tri, với hơn 8,8 triệu người đủ tiêu chuẩn đi bỏ phiếu, theo dữ liệu từ Dự án bầu cử Mỹ thuộc Đại học Florida.

Bang "rung lắc thật sự"

Ohio được xem là "bang rung lắc thật sự", bỏ phiếu 7 lần cho ứng viên đảng Cộng hòa và 5 lần cho ứng viên đảng Dân chủ trong 12 cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trở lại đây, theo trang tin Usnews.com. Ohio không chỉ tự xác lập là một bang chiến địa mà còn là bang phải thẳng để giành chiến thắng trong chiến dịch tranh cử. Trong 12 cuộc bầu cử tổng thống trở lại đây, Ohio ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa rồi chuyển sang ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ, thay đổi sự ủng hộ của mình ở mức đủ để đảm bảo không có đảng nào từ bỏ bang này.

Trong cuộc bầu cử năm 2016, Tổng thống Trump đã giành chiến thắng ở Ohio trước đối thủ là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton với cách biệt tới 8 điểm phần trăm, sau khi ông Barack Obama giành chiến thắng ở bang này trong cuộc bầu cử vào năm 2008 và 2012. Đó là tỷ lệ chiến thắng lớn nhất một ứng viên tổng thống có được ở Ohio trong vòng 3 thập niên qua, theo Đài Fox News.

Đóng góp cho sự thành công của ông Trump khi đó là ông nhắm vào các thỏa thuận thương mại tự do được đảng Dân chủ ủng hộ. Ông Trump đặc biệt chỉ trích Thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), lập luận thỏa thuận này cho phép các nhà máy sản xuất thép và ô tô rời khỏi Ohio, dẫn tới phá hủy một phần kinh tế của bang này.

Sau khi nhậm chức vào tháng 1.2017, Tổng thống Trump tìm cách thay thế NAFTA bằng một thỏa thuận mới, bắt đầu đàm phán với Canada và Mexico. Đến tháng 9.2018, Mỹ, Mexico và Canada đạt Thỏa thuận Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) và thỏa thuận mới có hiệu lực từ ngày 1.7.2020, thay thế NAFTA.

Không còn mạnh như trước?

Sau khi ông Trump giành chiến thắng như trên ở Ohio trong cuộc bầu cử năm 2016, đảng Dân chủ cũng không giành thêm được chiếc ghế nào trong cuộc bầu cử 16 hạ nghĩ sĩ từ bang này vào tháng 11.2018. Đảng Dân chủ chỉ giữ được 4 ghế trong khi đảng Cộng hòa giữ lại được tất cả 12 ghế như trước. Kết quả này trái ngược với chiến thắng lớn của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử hạ viện trên toàn quốc khi đó, theo báo The Hill.

Từ những diễn biến như trên cùng với tình trạng chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump chi đậm cho quảng cáo tranh cử ở Ohio để củng cố sự ủng hộ dành cho ông, đảng Dân chủ lúc đầu đã từ bỏ Ohio trong cuộc đua vào Nhà Trắng nên bang này không được xem là bang chiến địa. Tuy nhiên, kết quả thăm dò ý kiến do Kênh Fox New công bố ngày 3.6.2020 cho tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Biden là 45%, cao hơn tỷ lệ 43% dành cho ông Trump. Do dó, Ohio bất ngờ trở thành bang chiến địa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, theo báo The Hill và Fox News.

Cựu Phó tổng thống Joe Biden phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở thành phố Cincinnati,Ohio ngày 12.10 Reuters

Kết quả thăm dò do kênh Fox News công bố hôm 24.9 cũng cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump tới 5 điểm phần trăm. Tuy nhiên, theo tờ USD TODAY ngày 26.10, kết quả thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump ở Ohio là 47,4%, cao hơn 1% so với tỷ lệ dành cho ông Biden

Ohio nằm trong số 12 bang chiến địa trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020, nhưng dường như không còn mạnh như trước nếu xét về số phiếu đại cử tri. Bang này từng có 26 phiếu đại cử tri vào năm 1968, nhưng con số này lần lượt giảm xuống còn 23 vào năm 1988, 20 vào năm 2008 và xuống còn 18 như năm nay. Tuy nhiên, bang này vẫn có thể đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc bầu cử năm nay, theo Usnews.com.