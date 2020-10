Bầu cử Mỹ: Ngày hội chính trị từ góc nhìn một kỹ sư gốc Việt

Chỉ tính trong vòng gần 3 thập niên qua, nước Mỹ trải qua 7 kỳ bầu cử với 4 đời tổng thống gồm Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama và mới nhất là Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, ứng với 4 thời kỳ khác nhau về chính sách.

Mỗi tiểu bang có số phiếu đại cử tri khác nhau, tiểu bang càng đông dân thì số cử tri đoàn càng cao, ví dụ như tiểu bang lớn như California có số cử tri đoàn là 55, tiểu bang Texas là 38, tiểu bang nhỏ như Delaware là 3.

Hiến pháp Mỹ tạo ra luật bầu cử khác với thế giới vì nước Mỹ rất rộng lớn, nếu bầu cử chỉ dựa trên số phiếu phổ thông thì tiếng nói của người dân vùng xa xôi không được lắng nghe hoặc một đảng sẽ giữ vị trí tổng thống lâu dài, vì thế số đại cử tri tạo ra thế cân bằng giữa người thuộc tiểu bang vùng xa xôi và tiểu bang vùng trung tâm.

Do đặc thù địa hình vùng kinh tế, nền chính trị Mỹ chia làm ba vùng rõ rệt. Vùng đảng Dân chủ là những tiểu bang giàu có với đặc trưng nền công nghiệp, công nghệ thông tin , sản xuất đồ dùng, tài chính, như miền tây có California và Washington, trung tây có Illinois, đông bắc có New York, Massachusetts và Connecticut. Vùng đảng Cộng hòa là những tiểu bang miền nam và trung tây với đặc trưng là nông nghiệp và sản xuất nhỏ, một số ít là công nghiệp. Vùng không thuộc phe nào, gọi là tiểu bang “lưng chừng” hay bang chiến địa, có chưa tới 10 tiểu bang thuộc loại này.

Các tiểu bang thuộc vùng đàng Dân có dân số chiếm 52% cả nước và tổng GDP chiếm 60% cả nước. Theo địa chính trị, ứng cử viên đảng Dân chủ đạt từ 254 đến 266 số cử tri đoàn tại vùng đảng Dân chủ.

Với lợi thế này, ứng cử viên đảng Dân chủ nếu thắng cử thì thắng rất đậm, ví dụ như Tổng thống Bill Clinton đạt 370 phiếu đại cử tri (năm 1992) và 379 phiếu đại cử tri (năm 1996); Tổng thống Barack Obama đạt 365 phiếu đại cử tri (năm 2008) và 332 phiếu đại cử tri (năm 2012). Nếu thua thì thua trên sân nhà, ví dụ như ông Albert Gore đạt 266 phiếu đại cử tri (năm 2000) thua tại tiểu bang Nevada, Colorado và New Hampshire; hoặc bà Hillary Clinton đạt 232 cử tri đoàn (năm 2016) thua sít sao tại tiểu bang Michigan với 0.2% số phiếu, Pennsylvania với 0.7%, Wisconsin với 0.8%.

Ða phần người dân ở vùng nào thì bầu cho ứng cử viên của đảng đó, họ là những cử tri trung thành. Theo quan sát, phần quan trọng nhất chính là kết quả của các tiểu bang vùng chiến địa để xem ai thắng.

Với dân số 330 triệu người, diện tích như cả châu Âu, kinh tế hàng đầu thế giới, cuộc bầu cử được người Mỹ coi là sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất vì nó có thể tác động tới những vấn đề then chốt mà họ quan tâm. Nếu như kỳ bầu cử năm 2004 người dân Mỹ quan tâm hàng đầu đến vấn đề an ninh xã hội chống khủng bố thì kỳ bầu cử năm 2020 người dân Mỹ quan tâm đến vấn đề an ninh sức khoẻ, chống đại dịch Covid -19.