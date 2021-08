Báo động Covid-19 gia tăng ở người trẻ

Tờ The Guardian hôm qua đưa tin Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Mỹ (CDC) cảnh báo tình trạng nhập viện do Covid-19 tăng cao chưa từng có ở tất cả các nhóm tuổi dưới 50. Cụ thể, số ca nhập viện tăng nhiều nhất ở nhóm 30 - 39 tuổi và dưới 18 tuổi, với tỷ lệ tăng hơn 30% so với mức kỷ lục được ghi nhận vào tháng 1.