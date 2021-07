Khi nào thế giới có đủ vắc xin Covid-19 ?

Covid-19 tác động đến sức khỏe tâm thần WHO vừa ra tuyên bố cảnh báo đại dịch Covid-19 gây tác động lâu dài và sâu rộng đối với sức khỏe tâm thần của con người. AFP ngày 23.7 trích tuyên bố cho biết những lo âu về việc bị nhiễm vi rút, tác động tâm lý từ việc phong tỏa và cách ly, sự căng thẳng do mất việc làm, lo lắng về tài chính đã góp phần dẫn đến cuộc khủng hoảng về sức khỏe tâm thần. WHO kêu gọi các nước tăng cường các dịch vụ sức khỏe tâm thần nói chung và mở rộng việc tiếp cận đối với việc chăm sóc sức khỏe tâm thần thông qua công nghệ. Tổ chức còn hối thúc nâng cao các dịch vụ hỗ trợ tâm lý tại trường học, nơi làm việc và cho đội ngũ trong tuyến đầu chống dịch Covid-19.