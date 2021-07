Báo động tỷ lệ tự tử trong quân đội Mỹ

Trong năm 2020, có 385 binh sĩ tại ngũ ở Mỹ chết do tự tử, đánh dấu sự gia tăng mạnh so với 326 trường hợp được Lầu Năm Góc báo cáo vào năm 2018, theo tờ The Guardian. Tại Alaska, từ đầu năm đến nay, ít nhất 6 binh sĩ tử vong nghi do tự tử.

“Tôi vô cùng lo ngại về tỷ lệ tự tử , không chỉ ở đây mà là trong toàn bộ các lực lượng”, Bộ trưởng Lloyd Austin cho biết trong chuyến thăm căn cứ không quân Eielson ở bang Alaska hôm 24.7.

Binh lính đóng quân tại Alaska gặp phải điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sự cô lập về địa lý và xã hội, cũng như phải huấn luyện và triển khai thường xuyên. Ngoài ra, họ còn phải đối diện với chi phí sinh hoạt cao, nạn lạm dụng rượu phổ biến và rối loạn giấc ngủ.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, sự khó lường của đời sống trong quân đội là một trong những yếu tố gây căng thẳng cho binh lính. Trả lời USA Today, một quan chức giấu tên cũng chỉ ra nguyên nhân khác là sự đòi hỏi ngày càng quyết liệt của các chỉ huy về tăng cường lực lượng, trước sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc

Trong chuyến thăm đầu năm nay tới căn cứ lục quân Fort Wainwright tại Alaska, các quan chức quân đội Mỹ đã hứa sẽ thực hiện những thay đổi đáng kể nhằm cải thiện chất lượng đời sống của binh lính.

Cụ thể, một hệ thống giao thông mới được thiết lập để binh lính đi lại dễ dàng hơn trong mùa đông, mở cửa cơ sở tập gym 24/24 giờ, lắp wi-fi tại các khu nhà ăn và tăng 10% kinh phí trợ cấp lương thực hàng ngày để cung cấp các lựa chọn chất lượng hơn cho binh lính.

Hồi tháng 1, các chỉ huy quân đội Mỹ cũng đã ra lệnh hạn chế giờ bán rượu tại các căn cứ không quân ở Alaska, được cho là một chiến lược hiệu quả để giảm tiêu thụ rượu quá mức và các tác hại liên quan.

Ngoài cải thiện thể chất, các quan chức quân đội cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe tâm thần tại các căn cứ. Vào tháng 2, một nhóm chỉ huy từ một căn cứ không quân ở Hawaii đã đến thăm Fort Wainwright để tổ chức các buổi thảo luận về sức khỏe tâm thần.