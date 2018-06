Bắt nghi phạm sát hại 2 người Việt ở Mỹ

Lần theo manh mối từ máy quay an ninh, Cục Điều tra liên bang (FBI) và cảnh sát Las Vegas đã xác định nghi phạm trong vụ 2 người Việt bị đâm chết tại tổ hợp khách sạn - sòng bạc Circus Circus vào rạng sáng 2.6 là Julius Trotter, 31 tuổi, có nhiều tiền án tiền sự. Nạn nhân gồm bà Nghĩa Bội Sang (sinh ngày 1.12.1979) và anh Nguyễn Lê Bá Khương (sinh ngày 5.1.1988). Theo tờ The New York Times, hình ảnh trích xuất từ băng ghi hình cho thấy đối tượng có mặt trong thang máy khách sạn, mang theo ba lô nghi của nạn nhân.



Ngay sau khi công bố đoạn băng, FBI và cảnh sát tiến hành truy tìm nghi phạm và mở cuộc điều tra xuyên đêm. Đến ngày 7.6 (giờ địa phương), đội đặc nhiệm phát hiện đối tượng đang trú tại một ngôi nhà ở khu Derby (thành phố Chino, bang California). Đài KSNV dẫn lời Donna Lambrose, người dân sống trong khu vực, kể rằng đặc vụ có vũ trang của FBI bố ráp căn nhà từ sân sau. Tuy nhiên, nghi phạm lao ra khỏi nhà rồi nhảy lên một chiếc xe do Itaska Dean (27 tuổi) cầm lái.

Đội FBI tại hiện trường lập tức gọi chi viện từ Sở Cảnh sát Chino để tiến hành truy đuổi, tờ Los Angeles Daily News dẫn lời phát ngôn viên Laura Eimiller cho hay. Sau quãng đường 5 km bám đuôi đến thành phố Chino Hill gần đó, giới công lực cuối cùng đã khống chế và bắt gọn Trotter khi người này lao ra khỏi xe định chạy trốn. Cảnh sát hiện tiếp tục khám xét căn nhà tại Derby để tìm kiếm tang vật, bao gồm hung khí gây án và tài sản bị mất của các nạn nhân. Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết Trotter không sống trong ngôi nhà và có thể đến để ẩn náu.

Nghi phạm Trotter hiện bị tạm giam tại nhà tù West Valley (hạt San Bernardino, bang California) trong khi chờ giới hữu trách từ Las Vegas đến xử lý. Đài KSNV dẫn nguồn từ tòa án Las Vegas cho hay người này hiện đối diện 5 cáo buộc gồm 2 tội giết người, 2 tội cướp của và một tội trộm cắp bằng vũ khí sát thương. Trong khi đó, Dean - người chở Trotter bỏ trốn, đối diện cáo buộc chống người thi hành công vụ.

Tại cuộc họp báo hôm qua, trung úy Ray Spencer thuộc Sở Cảnh sát Las Vegas cho hay giới điều tra xác định vụ sát hại bà Sang và anh Khương là giết người cướp của. Theo đó, Trotter đã thử mở cửa từng phòng tại khách sạn Circus Circus cho đến khi hắn ta vào được phòng của 2 nạn nhân. “Có khả năng nghi phạm chỉ đơn giản mở cửa vào phòng với ý đồ trộm cắp nhưng bị các nạn nhân phát hiện nên ra tay sát hại”, ông Spencer nói. Sau đó, nghi phạm lục lọi trong phòng và lấy đi chiếc ba lô của anh Khương. Trotter bị bắt trong vòng 18 giờ sau khi cảnh sát xác định được danh tính người này.