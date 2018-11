Bầu cử giữa kỳ Mỹ: trục trặc tại nhiều điểm bỏ phiếu

Theo Reuters ngày 7.11, nhiều máy bỏ phiếu ở một số bang đã cũ kỹ nên không đáp ứng được lượng lớn cử tri đi bầu.

Tại bang Arizona, Giám đốc bầu cử hạt Richland Rokey Suleman cho biết các máy bỏ phiếu cũ đã được hiệu chỉnh không chính xác và bày tỏ hy vọng các thiết bị bỏ phiếu mới sẽ được đưa vào sử dụng trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020. Tại bang Arizona, Giám đốc bầu cử hạt Richland Rokey Suleman cho biết các máy bỏ phiếu cũ đã được hiệu chỉnh không chính xác và bày tỏ hy vọng các thiết bị bỏ phiếu mới sẽ được đưa vào sử dụng trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020.

Ở bang New York, hai quan chức địa phương cho biết phiếu bầu bị ướt đã khiến máy quét không thể hoạt động đúng chức năng tại các địa điểm bỏ phiếu ở quận Manhattan và Brooklyn (thành phố New York). Điều này dẫn đến việc cử tri phải xếp hàng dài chờ đợi, theo Politico. Sau đó, Hội đồng bầu cử của thành phố buộc phải gọi thợ sửa đến khắc phục sự cố.

Tại tiểu bang Georgia, cử tri tại 4 khu vực thuộc hạt Gwinnett cũng khổ sở với việc đi bỏ phiếu do máy bỏ phiếu gặp trục trặc kỹ thuật, tờ The New York Times đưa tin.

Nhân viên bưu điện tên Shirley Thorn, 56 tuổi, kể các vấn đề kỹ thuật của máy bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở thành phố Snellville thuộc bang Georgia khiến bà phải đợi hơn 4 giờ đồng hồ mới bỏ phiếu được.

Theo một quan chức thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ, các vấn đề kỹ thuật chỉ “rải rác” ở vài điểm bỏ phiếu, đồng thời nói rằng sự việc này dường như không gây cản trở nhiều cho việc bỏ phiếu của các cử tri.