Bị tiêm liều vắc xin gấp 5 lần cho phép, nhiều người nhập viện tại Đức

Theo đài RT, sự cố tiêm quá liều vắc xin Covid-19 xảy ra tại viện dưỡng lão ở thành phố Stralsund, miền bắc Đức ngày 27.12.

Một người phát ngôn của BioNTech cho hay các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm liều cao trong quá trình thử nghiệm lâm sàng và kết luận những người được tiêm đến 100 mcg không có biểu hiện nghiêm trọng.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ liều lượng lên đến 150 mcg có được thử nghiệm hay chưa. Nhóm người bị tiêm quá liều ngày 27.12 gồm 7 nữ và một nam, tuổi từ 38 đến 54.

Có 7 quận tại bang Bavaria mới đây đã trả lại 1.000 liều vắc xin do lo ngại lô hàng đã bị hỏng và không còn tác dụng. Vắc xin của Pfizer/BioNTech phải được lưu trữ ở nhiệt độ siêu lạnh là âm 70 độ C nhưng các bang nói trên phát hiện nhiệt độ trong các thùng lạnh là 15 độ C lúc nhận vắc xin. Một số địa phương nhận thùng đựng vắc xin với 6 liều bên trong dù theo quy định là chỉ có 5 liều.