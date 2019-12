Biển Đông lên bàn nghị sự Thái Bình Dương

Tham mưu trưởng không quân Mỹ David Goldfein và Tư lệnh không quân Thái Bình Dương của Mỹ (PACAF) Charles Brown Jr. đồng chủ trì Hội nghị chuyên đề các tư lệnh không quân tại Thái Bình Dương (PACS) diễn ra từ ngày 3 - 6.12 tại Căn cứ hỗn hợp Trân Châu Cảng - Hickam. Các nước tham gia bao gồm: Úc, Bangladesh, Brunei, Canada, Pháp, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Mông Cổ, New Zealand, Philippines, Hàn Quốc, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Mỹ và Việt Nam, đại diện cho hơn 1 triệu quân nhân không quân từ khắp nơi trong khu vực. Đây là sự kiện được tổ chức nhằm thảo luận cách thức phát triển một kiến trúc an ninh chung cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, từ đó tìm ra biện pháp giải quyết các thách thức xảy ra trên địa bàn khu vực nhưng có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới

Tàu cá Trung Quốc gây nguy hiểm ở Biển Đông Đài ABC ngày 6.12 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Úc cho hay các tàu dân quân biển của Trung Quốc đã chiếu laser gây nguy hiểm cho máy bay của Lực lượng Quốc phòng Úc (ADF) ở Biển Đông và các sự việc xảy ra ngày càng nhiều. Các quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Úc cho rằng các tàu dân quân biển Trung Quốc hoạt động dưới vỏ bọc tàu cá “nổi tiếng” về việc hay chiếu tia laser vào các máy bay quân sự bay qua Biển Đông. Tiến sĩ Euan Graham tại Đại học La Trobe cũng nói chính các tàu cá Trung Quốc chiếu tia laser nhằm gây khó khăn cho quân đội các nước hoạt động ở Biển Đông. “Điều đó vô cùng nguy hiểm vì bất cứ thứ gì làm mù tầm mắt của phi công, thậm chí tạm thời vô hiệu hóa họ cũng có thể tăng nguy cơ xảy ra va chạm hay hạ cánh khẩn cấp”, ông Graham cảnh báo.

Khánh An

Chủ đề năm nay là “Khía cạnh cộng tác cho an ninh khu vực”, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trong cuộc họp báo ngày 6.12, hai vị tướng Mỹ đã đề cập đến diễn biến ngày càng phức tạp tại khu vực, vốn được Bộ Quốc phòng Mỹ xem là mặt trận chủ lực. Tướng Brown xác nhận Biển Đông là chủ đề được thảo luận liên tục tại hội nghị. “Tất cả chúng tôi đều có cùng mối quan tâm là làm sao duy trì được an ninh ở Biển Đông và nghiên cứu các biện pháp để có thể phát hiện những hoạt động bất hợp pháp (đi ngược lại luật quốc tế ) diễn ra tại đây. Đó là chủ đề quan trọng và tôi cho rằng đóng vai trò trung tâm cho mọi khía cạnh liên quan đến an ninh ở khu vực”, tướng Brown nhấn mạnh.