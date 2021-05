Biến thể lây nhanh đang tấn công Đông Nam Á

B.1.617.2 là một nhánh của biến thể B.1.617, lần đầu được phát hiện tại Ấn Độ và bị xem là thủ phạm góp phần đẩy số ca nhiễm Covid-19 tăng lên mức độ khủng khiếp ở Ấn Độ trong thời gian gần đây. B.1.617 đã bị Tổ chức Y tế thế giới WHO ) ngày 10.5 xem là biến thể đáng lo ngại ở cấp độ toàn cầu. Theo các chuyên gia, biến thể này lây lan nhanh hơn so với những biến thể được tìm thấy trước đây. Hiện B.1.617 đã lây lan đến ít nhất 43 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Liên quan vắc xin, tờ Financial Times hôm qua dẫn dữ liệu nghiên cứu từ Anh cho thấy hai loại vắc xin Covid-19 do BioNTech/Pfizer và Oxford/AstraZeneca chế tạo có hiệu quả đối với B.1.617 lần lượt ở mức 88% và 60%. Dù phải tiêm đủ hai liều vắc xin thì mới đạt hiệu quả này nhưng Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock vẫn đánh giá đây thực sự là tin mừng “mang tính đột phá”.