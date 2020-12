Biến thể mới của virus gây Covid-19: chuyên gia lo ngại, WHO trấn an

Hãng Reuters ngày 22.12 đưa tin biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây Covid-19 đang lây lan nhanh ở Anh có thể khiến trẻ em cũng dễ mắc bệnh như người lớn, chứ không như các biến thể trước đó.

Trong thông báo với giới truyền thông, các nhà khoa học thuộc Nhóm Cố vấn về mối đe dọa virus hô hấp mới và đang phát triển (NERVTAG) thuộc chính phủ Anh cho biết biến thể mới nhanh chóng trở thành biến thể phổ biến ở miền nam nước này.

Biến thể mới còn có thể sớm lây lan khắp cả nước, theo NERVTAG - nhóm phụ trách theo dõi biến thể trên. “Chúng tôi tin chắc rằng biến thể này có lợi thế lây nhiễm hơn các biến thể hiện có ở Anh”, theo giáo sư Peter Horby tại Đại học Oxford và là chủ tịch NERVTAG.

Giáo sư Neil Ferguson tại Đại học Hoàng gia London cho hay rằng có dấu hiệu cho thấy biến thể mới có khả năng lây lan cao ở trẻ em, nhưng cần thu thập thêm dữ liệu để xác định rõ đặc tính của biến thể này.

Theo giáo sư Wendy Barclay cũng thuộc Đại học Hoàng gia London, biến thể mới đã thay đổi các xâm nhập tế bào nên có lẽ trẻ em cũng dễ lây nhiễm như người trưởng thành.

Giới khoa học cho rằng biến thể mới có khả năng lây lan cao hơn 70% so với các biến thể trước đó ở Anh, khiến nhiều nước tạm dừng đi lại với Anh và nước này phải siết phong tỏa dịp Giáng Sinh.

WHO khuyến cáo không nên quá lo lắng

Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng không nên cảnh báo quá lớn về biến thể virus gây Covid-19 ở Anh, đồng thời cho rằng công cụ mới để theo dõi virus đã tỏ ra hiệu quả.

“Chúng ta phải tìm sự cân bằng. Điều rất quan trọng là phải minh bạch, thông báo với mọi người và vượt qua điều bình thường trong quá trình tiến hóa của virus”, theo ông Mike Ryan, giám đốc chương trình y tế khẩn cấp của WHO.

“Có thể theo dõi virus này một cách sát sao, cẩn trọng và khoa học là một bước phát triển tích cực thực sự của y tế công cộng toàn cầu, và các nước giám sát được như thế nên được khen”, ông ghi nhận.

Dẫn dữ liệu của Anh, giới chức WHO cho hay không có chứng cứ nào về việc biến thể mới khiến mọi người bệnh nặng hơn hay dễ tử vong hơn, dù có vẻ lây lan dễ dàng hơn.

Ông Ryan cho rằng một số nước quá thận trọng khi giới hạn đi lại với Anh, dù vẫn nói rằng “điều quan trọng là mọi người biết rằng điều này đang xảy ra, biến thể này đã xuất hiện”.

WHO cho biết sự biến đổi của virus gây Covid-19 đến nay vẫn chậm hơn so với virus cúm mùa, và thậm chí biến thể mới ở Anh vẫn có khả năng lây nhiễm kém hơn so với các bệnh khác như quai bị.