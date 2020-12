Biến thể vi rút Covid-19 lan rộng

Hãng AFP ngày 29.12 dẫn lời ông Michael Ryan, Giám đốc chương trình y tế khẩn cấp của WHO, cảnh báo rằng đại dịch Covid-19 đang hoành hành khắp thế giới nhưng vẫn còn những đại dịch nguy hiểm hơn phía trước. Quan chức này nêu rõ rằng dù SARS-CoV-2 gây Covid-19 rất dễ lây lan và gây tử vong, nhưng tỷ lệ tử vong hiện khá thấp nếu so với các bệnh mới xuất hiện khác. “Chúng ta cần sẵn sàng đối phó với điều có thể còn nghiêm trọng hơn trong tương lai”, ông dự báo. Trong khi đó, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hy vọng Covid-19 sẽ giúp thế giới có tư thế chuẩn bị hơn trong đối phó với các đại dịch sau này.