Biến thể vi rút Covid-19 ngày càng lan rộng

Mỹ - Trung căng thẳng chuyện nguồn gốc Covid-19 Tại Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ), nhóm điều tra WHO hôm qua rời khách sạn sau 14 ngày cách ly để bắt đầu điều tra nguồn gốc SARS-CoV-2. Cùng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ muốn có một cuộc điều tra quốc tế “rõ ràng” về nguồn gốc Covid-19. Bà còn cho rằng có “mối quan ngại lớn về thông tin sai lệch xuất phát từ Trung Quốc”. Theo nữ phát ngôn viên, chính phủ Tổng thống Joe Biden đang dành nguồn lực đáng kể để tìm hiểu những gì đã xảy ra và “sẽ không xem báo cáo điều tra của WHO là điều hiển nhiên”. Washington sẽ “dựa trên thông tin do cộng đồng tình báo Mỹ thu thập và phân tích” và phối hợp với các đồng minh để đánh giá độ tin cậy của báo cáo điều tra WHO, theo bà Psaki. Tuyên bố được đưa ra sau khi WHO cho biết còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào. Phản ứng trước thông tin trên, phát ngôn viên Triệu Lập Kiên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng các chuyên gia WHO phải được tự do làm việc mà không bị “can thiệp chính trị”. Trung Quốc hy vọng Mỹ “tôn trọng thực tế và khoa học, tôn trọng công việc vất vả của nhóm chuyên gia quốc tế của WHO”, theo ông Triệu.