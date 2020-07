Biểu tình phản đối luật an ninh tại Hồng Kông, hàng chục người bị bắt

Theo tờ South China Morning Post, cảnh sát Hồng Kông ngày 1.7 bắt giữ hơn 30 người tại khu vực vịnh Đồng La với cáo buộc vi phạm luật an ninh quốc gia do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký ban hành một ngày trước đó, bên cạnh các vi phạm về tụ tập trái phép, cản trở nhân viên thi hành công vụ.

Viết trên tài khoản Facebook, cảnh sát Hồng Kông cho biết các nhóm người tụ tập tại nhiều điểm ở vịnh Đồng La, gây mất trật tự nơi công cộng. Cảnh sát cảnh báo nhưng nhiều người từ chối giải tán và lực lượng này kêu gọi người biểu tình lập tức chấm dứt các hành động phi pháp.

South China Morning Post đưa tin đến 16 giờ ngày 1.7 (giờ địa phương), đã có khoảng 1.000 người tập trung tại công viên Victoria. Trong khi đó, theo Reuters, số người biểu tình đã lên đến hàng ngàn người, tập trung tại cuộc tuần hành thường niên kỷ niệm ngày Anh trao trả Hồng Kông vào năm 1997.

Biểu tình tại Hồng Kông vào ngày 1.7 Ảnh: Reuters Một số cửa hàng và một nhà ga tàu điện ngầm đóng cửa, trong khi cảnh sát chống bạo động phun hơi cay và vòi rồng để giải tán người biểu tình, bên cạnh việc bắt giữ một số người. Một số cửa hàng và một nhà ga tàu điện ngầm đóng cửa, trong khi cảnh sát chống bạo động phun hơi cay và vòi rồng để giải tán người biểu tình, bên cạnh việc bắt giữ một số người.

Trước đó, cảnh sát lần đầu tiên giơ băng rôn với thông điệp liên quan đến luật an ninh quốc gia vừa được ban hành và cảnh báo việc “giương cờ, băng rôn/hô khẩu hiệu/hoặc có hành vi với ý định ly khai hoặc lật đổ, sẽ bị xem là vi phạm theo luật an ninh quốc gia”.

Luật an ninh quốc gia có hiệu lực từ 23 giờ ngày 30.6, cho phép trừng phạt các tội ly khai, lật đổ chính quyền, khủng bố và câu kết với nước ngoài, mức án cao nhất là tù chung thân. Bên cạnh đó, Bắc Kinh có thẩm quyền xử lý các vụ án "nghiêm trọng" và lần đầu tiên các cơ quan an ninh Trung Quốc đại lục có thể hoạt động công khai tại Hồng Kông, không bị ràng buộc bởi luật pháp của đặc khu khi thực hiện nhiệm vụ, theo Reuters.

Lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga tại cuộc họp báo ngày 1.7 Ảnh: AFP Phát biểu tại lễ thượng cờ kỷ niệm ngày Anh trao trả Hồng Kông (ngày 1.7), lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho rằng luật an ninh là sự phát triển quan trọng nhất kể từ khi đặc khu này được trao trả. Phát biểu tại lễ thượng cờ kỷ niệm ngày Anh trao trả Hồng Kông (ngày 1.7), lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho rằng luật an ninh là sự phát triển quan trọng nhất kể từ khi đặc khu này được trao trả.

“Giờ đây chúng ta đã có nó, chúng ta sẽ thực thi với quyết tâm. Tôi tin rằng Hồng Kông sẽ khôi phục lại thịnh vượng rất sớm”, tờ South China Morning Post dẫn lời bà Lâm phát biểu về luật an ninh, đồng thời cho hay chính quyền sẽ cần làm rất nhiều việc để người dân hiểu và theo luật này.

[VIDEO] Luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông có hiệu lực, châu Âu, Anh phản ứng Tại cuộc họp báo cùng ngày, bà Lâm cho biết luật an ninh được áp dụng sau hàng loạt thất bại của đặc khu dẫn đến sự ngoi lên của yếu tố cực đoan.

“Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông đã không hiểu sâu về “một quốc gia, hai chế độ” để nắm bắt thật tốt. Đã 23 năm nhưng chúng tôi chưa thể hoàn thành nhiệm vụ ban hành pháp luật về an ninh quốc gia”, bà phát biểu.

Trong khi đó, lãnh đạo lực lượng an ninh Hồng Kông Lý Gia Siêu cho biết cơ quan này sẽ thành lập cơ chế đảm bảo liên lạc suôn sẻ giữa giới chức Hồng Kông và đại lục nhằm xử lý các trường hợp liên quan đến an ninh quốc gia, đồng thời kêu gọi mọi người đừng nên thử thách luật an ninh.