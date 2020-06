Mỹ chấm dứt xuất khẩu quân sự cho Hồng Kông để trừng phạt luật an ninh

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 29.6 cho biết Mỹ đang thực hiện các biện pháp trên sau khi Trung Quốc thúc đẩy thông qua luật an ninh đối với Hồng Kông.

“Chúng tôi không còn phân biệt được giữa việc xuất khẩu các thiết bị quân sự cho Hồng Kông hay cho Trung Quốc đại lục”, Hãng tin AFP dẫn lời ông Pompeo, thêm rằng Mỹ sẽ không để những lô hàng này rơi vào tay của quân đội Trung Quốc.

Theo đó, Bộ Ngoại giao sẽ chấm dứt mọi hoạt động xuất khẩu trên danh sách bao gồm các loại đạn dược tối tân và thiết bị, phương tiện quân sự của Mỹ cho Hồng Kông.

Còn Bộ Thương mại Mỹ sẽ không còn phân biệt Hồng Kông và Trung Quốc đối với các thỏa thuận mua các sản phẩm lưỡng dụng, tức có thể dùng cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự, từ Mỹ.

Luật an ninh quốc gia Hồng Kông là gì?

Theo South China Morning Post, dự luật an ninh quốc gia mới nhằm ngăn chặn, chấm dứt và trừng phạt những hành động ở Hồng Kông đe dọa đến an ninh quốc gia, liên quan đến hoạt động mang tính phá hoại, đòi ly khai cũng như sự can thiệp của nước ngoài và chủ nghĩa khủng bố.

Dự luật cũng sẽ yêu cầu chính quyền Hồng Kông lập các cơ quan mới để bảo vệ chủ quyền và cho phép các cơ quan từ đại lục hoạt động tại đặc khu khi cần, gây quan ngại rằng các đặc vụ đại lục sẽ bắt người một cách tùy tiện.