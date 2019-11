Biểu tình tiếp diễn ở Hồng Kông, bạo lực lan tràn khu Tân Giới

Nhiều khu vực tràn ngập hơi cay và chạm trán giữa cảnh sát với người biểu tình Reuters

Đài Now TV chiếu cảnh một phóng viên của đài bị bầm tay do bị quả hơi cay ném trúng tại quận Thuyền Loan phía tây Tân Giới. Trạm xe điện ngầm tại Sa Điền phải đóng cửa do các vụ chạm trán giữa cảnh sát và người biểu tình, còn các khu phố mua sắm vốn sầm uất trở nên vắng lặng.