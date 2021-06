Binh sĩ Mỹ ở Syria bị tấn công sau khi Tổng thống Biden ra lệnh không kích

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby khẳng định các nhóm vũ trang đang sử dụng những cơ sở trên để tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chống lại Mỹ ở Iraq, theo AP.

Đây là lần thứ 2 quân đội Mỹ có hành động quân sự ở khu vực kể từ khi ông Biden nhậm chức hồi tháng 1. Quân đội Iraq đã lên án cuộc không kích mới, còn các nhóm vũ trang kêu gọi trả thù Mỹ, theo AP.

Đến 19 giờ 44 phút ngày 28.6 (giờ Iraq), phát ngôn viên của lực lượng Mỹ ở Baghdad Wayne Marotto viết trên Twitter: “Lực lượng Mỹ ở Syria bị nhiều rốc két tấn công”. Ông Marotto khẳng định không có thương vong và giới chức đang đánh giá thiệt hại do cuộc tấn công.

Sau đó, ông Marotto viết tiếp trên Twitter rằng trong lúc bị tấn công bằng rốc két, lực lượng Mỹ ở Syria có sự đối phó mang tính phòng vệ bằng cách khai hỏa pháo về những vị trí phóng rốc két.

[VIDEO] Xem bom Mỹ san bằng mục tiêu trong đợt không kích phiến quân ở Iraq, Syria

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, cuộc tấn công bằng rốc két trên do lực lượng vũ trang được Iran hậu thuẫn tiến hành và liên minh do Mỹ dẫn đầu đã đáp trả bằng cách nã pháo hạng nặng vào thị trấn Al-Mayadeen do lực lượng vũ trang kiểm soát.