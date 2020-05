Bộ trưởng Indonesia bị chỉ trích vì nói ‘virus Corona giống vợ của bạn’

Tờ The Jakarta Post ngày 29.5 đưa tin Bộ trưởng An ninh Indonesia Mohammad Mahfud ví virus Corona như người vợ khi lên tiếng trấn an dư luận theo sau việc chính phủ thông báo sẽ dần nới lỏng lệnh phong tỏa đất nước vào đầu tháng tới.