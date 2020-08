Bộ trưởng Mỹ chuyển thông điệp từ Tổng thống Trump cho Đài Loan

Trong cuộc gặp nữ lãnh đạo Thái Anh Văn tại Văn phòng lãnh đạo Đài Loan ở Đài Bắc, Bộ trưởng Azar cho hay ông đã chuyển cho Đài Loan thông điệp từ Tổng thống Trump về “sự ủng hộ mạnh mẽ và tình hữu nghị” của Mỹ đối với vùng lãnh thổ này, theo Reuters.

Những biện pháp phòng chống dịch sớm và có hiệu quả đã giúp Đài Loan khống chế được số ca nhiễm Covid-19 ở mức thấp hơn nhiều so với các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực. Tính đến ngày 10.8, Đài Loan có 480 ca nhiễm, trong đó có 7 ca tử vong, và phần lớn các ca nhiễm là nhập khẩu.

Nhà lãnh đạo Thái nói với Bộ trưởng Azar rằng chuyến thăm của ông là bước tiến lớn cho sự phối hợp chống Covid-19 giữa hai bên. Đài Loan lâu nay cảm ơn Mỹ về việc Mỹ ủng hộ Đài Loan gia nhập Hội đồng Y tế thế giới (WHA), cơ quan ra quyết định của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Đài Loan hiện không phải là thành viên của WHO do Trung Quốc phản đối.