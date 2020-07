Vào ngày 17.7, Lầu Năm Góc đã công bố báo cáo: “Thực thi Chiến lược Quốc phòng: Thành tựu năm đầu tiên”. Trong đó, ông Mark Esper cho biết Mỹ sẽ xem xét tái bố trí lực lượng trong Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (USINDOPACOM). Nhắc đến một phần trong các biện pháp cải cách của mình, ông Esper cho hay Mỹ sẽ “phân bổ lại, tái chỉ định và bố trí lại lực lượng theo Chiến lược Quốc phòng”.

Lầu Năm Góc được cho là đã đệ trình báo cáo lên Nhà Trắng hồi tháng 3 về việc tái bố trí quân đội Mỹ đóng quân ở nước ngoài, tờ The Wall Street Journal gần đây dẫn lời các quan chức chính phủ Mỹ tiết lộ. Trong các tài liệu chiến lược an ninh và quốc phòng được công bố hồi 2017 và tháng 1.2019, Mỹ ưu tiên mục tiêu kiềm chế Trung Quốc và đặt trọng tâm vào Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để thực hiện mục tiêu này.

Chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet bay phía trên tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt trong cuộc tập trận trên biển Philippines ngày 23.6 Quân đội Mỹ

Trước đó, Bộ trưởng Esper đã gọi Trung Quốc là đối thủ hàng đầu nhưng cần có sự ủng hộ của quốc hội để tăng chi tiêu quốc phòng, đẩy mạnh Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong tháng 7, quốc hội Mỹ thảo luận về dự luật chi tiêu quốc phòng. Hiện cả Hạ viện và Thượng viện hiện đều nhất trí cần đặt ưu tiên vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong chính sách quốc phòng hàng năm và tăng chi tiêu quốc phòng nhằm răn đe Trung Quốc.

Chuyên san Nikkei Asian Review hôm 5.7 phản ánh xu hướng quân đội Mỹ sẽ tổ chức lại lực lượng binh sĩ trên toàn cầu, điều thêm hàng ngàn lính đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cụ thể là ở đảo Guam, bang Hawaii, bang Alaska, Nhật Bản và Úc. Để đạt được mục tiêu đó, Mỹ sẽ giảm số lượng binh sĩ đóng quân ở Đức từ 34.500 lính xuống còn 25.000 lính. Khoảng 9.500 binh sĩ Mỹ rời khỏi Đức sẽ được điều động đến những nơi khác ở châu Âu, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hoặc trở về Mỹ.

Các máy bay quân sự tại căn cứ không quân Andersen của Mỹ ở đảo Guam Quân đội Mỹ

“Để đối phó hai đối thủ Trung Quốc và Nga, quân đội Mỹ sẽ triển khai các lực lượng ở nước ngoài theo hướng tiến bộ và viễn chinh hơn so với những năm gần đây”, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien nhấn mạnh trong bài viết trên tờ The Wall Street Journal cuối tháng 6. Ông O'Brien và giới chuyên gia cho biết quân đội Mỹ có xu hướng tái bố trí lực lượng trên toàn cầu để tập trung đối phó Trung Quốc bao gồm: dịch chuyển lực lượng từ châu Âu, Trung Đông sang Indo - Pacific và chuyển hướng từ chiến đấu trên bộ sang khái niệm Air - Sea Battle (Tác chiến trên không - trên biển hay Tác chiến không - hải).

Mỹ công bố khái niệm Tác chiến không - hải hồi năm 2010, trong đó bao gồm chiến thuật dùng máy bay ném bom tầm xa và tàu ngầm để vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ “chống tiếp cận và chống thâm nhập khu vực” (A2/AD) của Trung Quốc. Theo khái niệm này, lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ với khả năng đổ bộ cùng sức mạnh không quân lẫn hải quân là yếu tố quyết định trong cuộc đối đầu với Trung Quốc trên biển ở Indo - Pacific.