'Bộ tứ kim cương' trước bước ngoặt lịch sử

Canada cảnh báo mối đe dọa từ Trung Quốc ở Bắc cực

Phát biểu tại Hội nghị an ninh và quốc phòng Ottawa, diễn ra từ ngày 10 - 12.3, Thứ trưởng Quốc phòng Canada Jody Thomas cảnh báo rằng Trung Quốc là mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với những lợi ích của Canada ở Bắc cực vì nhu cầu của Bắc Kinh về tài nguyên thiên nhiên, theo tờ The Globe and Mail. Bà Thomas cho rằng Bắc Kinh đang chú ý đến khu vực Hành lang Tây Bắc của Canada vì băng tan mở ra các tuyến đường biển ở Bắc cực, thuận lợi cho hoạt động tàu thuyền và khai thác tài nguyên như hải sản, dầu khí và các khoáng sản quan trọng. “Chúng ta không nên đánh giá thấp mối đe dọa của việc Trung Quốc thăm dò nguồn tài nguyên ở Bắc cực”, bà Thomas cảnh báo.

Văn Khoa