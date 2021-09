“Bộ tứ” sắp ra đòn uy lực nhằm vào Trung Quốc ?

Pháp, Mỹ tìm cách xuống thang căng thẳng Hãng AFP hôm qua đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã điện đàm và đồng ý sẽ gặp trực tiếp vào cuối tháng 10 để hàn gắn mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, sau căng thẳng liên quan kế hoạch mua tàu ngầm của Úc. Tổng thống Macron đồng ý sẽ cử đại sứ trở lại Mỹ vào tuần tới, sau khi triệu hồi nhằm phản đối việc Úc thỏa thuận an ninh với Mỹ, Anh để mua tàu ngầm và hủy hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp. Trong thông cáo chung sau cuộc điện đàm 30 phút, hai nhà lãnh đạo tuyên bố sẽ tiến hành “tham vấn chuyên sâu nhằm đảm bảo tín nhiệm”. Một quan chức Mỹ cho hay Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã nói chuyện với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bên lề Đại hội đồng LHQ, sau nhiều ngày lạnh nhạt. Trong khi đó, Tập đoàn Hải quân của Pháp thông báo sẽ gửi yêu cầu bồi thường việc Úc hủy hợp đồng mua tàu ngầm. Bộ Quốc phòng Pháp cũng cho rằng các bên sẽ phải đàm phán về “các khoản bồi thường” mà Úc phải chịu do nước này có “hành động bội ước”. Khánh An