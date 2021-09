Bước ngoặt chuyển hướng của 'bộ tứ an ninh'

Ngay sau khi hội nghị kết thúc, phía Mỹ đã phát đi tuyên bố của hội nghị. Theo đó, “bộ tứ” tái khẳng định nền tảng lợi ích chung là sự thịnh vượng và an ninh chung cho một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific ) tự do và rộng mở, đồng thời cũng có tính bao trùm và có khả năng phục hồi.

Chúng tôi cũng nhận ra rằng tương lai chung của chúng tôi sẽ được viết ở Indo-Pacific và chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để đảm bảo “bộ tứ” là lực lượng vì hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng trong khu vực.

Về khoa học công nghệ , 4 nước trên cam kết phối hợp nghiên cứu để cùng nhau nỗ lực chấm dứt đại dịch, xây dựng an ninh y tế tốt hơn; hợp lực giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu; thiết lập sự hợp tác về các công nghệ quan trọng và mới nổi; thúc đẩy triển khai các mạng công nghệ di động thế hệ 5G một cách an toàn và minh bạch; phối hợp tạo điều kiện cho hợp tác công tư để đảm bảo an ninh mạng; lập bản đồ chuỗi cung ứng các công nghệ và vật liệu quan trọng, bao gồm cả chất bán dẫn; đồng thời khẳng định cam kết đối với các chuỗi cung ứng công nghệ quan trọng…