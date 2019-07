Các doanh nghiệp Trung Quốc muốn đầu tư lâu dài vào Việt Nam

Đại sứ Đặng Minh Khôi đã báo cáo tình hình công tác của đại sứ quán thời gian qua, khẳng định cán bộ, nhân viên sứ quán phát huy vai trò là cầu nối, tăng cường, củng cố tình hữu nghị truyền thống, tăng cường tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước; thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước; đóng góp tích cực hiệu quả vào công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo và lợi ích chính đáng của đất nước.

Trong các cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội khẳng định thị trường thông tin viễn thông VN rất tiềm năng. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Nhà nước Việt Nam đã ban hành luật An toàn thông tin mạng, luật An ninh mạng, vì vậy các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông phải tuân thủ pháp luật. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây không phải là vấn đề riêng của Việt Nam mà là vấn đề toàn cầu, do đó các doanh nghiệp trong hợp tác với các đối tác Việt Nam chú ý bảo đảm an toàn dữ liệu cho khách hàng bởi đây là cơ sở quan trọng để phát triển bền vững.