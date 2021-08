Các vũ khí quan trọng chống Covid-19

WHO tìm chuyên gia cho nhóm phòng ngừa đại dịch Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 20.8 kêu gọi đề cử các chuyên gia trong nhiều lãnh vực gia nhập Nhóm cố vấn khoa học quốc tế về nguồn gốc của những nguồn bệnh lạ (SAGO), theo AFP. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus thông báo lập SAGO hồi tháng trước, nhấn mạnh nhóm này sẽ đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn kết tiếp của cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19. Tuy nhiên, ông Tedros ngày 19.8 nhấn mạnh SAGO cũng sẽ tập trung tìm nguồn gốc của tất cả nguồn bệnh lạ mới có nguy cơ gây ra đại dịch như Covid-19 trong tương lai.