Các nước bắt đầu sống chung với Covid-19

Singapore là một trong các quốc gia đang chuẩn bị mở cửa trở lại. Theo tờ The Strait Times, từ ngày 19.8, doanh nghiệp Singapore sẽ có 50% nhân viên được quay lại văn phòng. Các sự kiện như hòa nhạc, hội nghị, thi đấu thể thao , rạp chiếu phim cũng được đón đến 1.000 khách nếu toàn bộ người tham gia đã tiêm vắc xin. Động thái này nằm trong kế hoạch 4 giai đoạn nhằm hướng tới việc trở thành quốc gia có khả năng chống chịu với Covid-19 của Singapore.

Nhiều tháng trước, Singapore vẫn còn áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt để đưa số ca nhiễm mới xuống gần mức 0 nhất có thể (Zero Covid). Trong bối cảnh cuộc chiến chống Covid-19 không có dấu hiệu kết thúc và gây sụt giảm kinh tế, đất nước này đã thay đổi giải pháp của mình.

Chuẩn bị cho “bình thường mới”

Bên cạnh Singapore, các quốc gia châu Âu cũng đang chuẩn bị hướng tới “bình thường mới”. Thay vì tìm cách loại bỏ vi rút, chính phủ các nước này đang lên kế hoạch tiêm mũi thứ ba, bắt buộc đeo khẩu trang, thường xuyên xét nghiệm và tiếp tục giãn cách xã hội (một cách hạn chế) để kiểm soát dịch trước làn sóng lây nhiễm trong mùa đông sắp tới.

Báo The Wall Street Journal đưa tin Đức từ tuần này cho phép người đã chủng ngừa, khỏi bệnh Covid-19 hoặc xét nghiệm âm tính đi đến nhà hàng, bệnh viện hoặc các địa điểm trong nhà. Nước này cũng bắt buộc (kể cả người đã chủng ngừa) đeo khẩu trang trong không gian kín và trên phương tiện công cộng.

Tại Pháp và Ý, giấy chứng nhận tiêm chủng, khỏi bệnh sau khi mắc Covid-19 hay xét nghiệm âm tính là điều kiện tiên quyết để người dân tham gia các hoạt động thường ngày. Các chủ nhà hàng Pháp có nguy cơ bị phạt tới 10.600 USD và 1 năm tù nếu không kiểm tra giấy thông hành Covid-19 của thực khách.

Trong khi đó, chính phủ Anh dỡ bỏ hầu hết biện pháp hạn chế và chọn dựa vào vắc xin cùng ý thức của công chúng để kiểm soát dịch. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kêu gọi người dân sống chung với Covid-19 như các bệnh hô hấp khác.

Giới khoa học cho rằng việc các nước từ bỏ mục tiêu Zero Covid đã thể hiện thực tế rằng đại dịch sẽ không biến mất. Rất khó để xóa sổ một bệnh truyền nhiễm và đậu mùa là căn bệnh duy nhất Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố đã bị diệt trừ cho đến nay.

Qua thời gian, đại dịch thường trở thành bệnh đặc hữu (endemic), như cúm. Các vi rút gây bệnh đặc hữu lây lan liên tục và vẫn gây tử vong nhưng không làm gián đoạn hoạt động xã hội. Đây là tương lai của đại dịch Covid-19, theo cựu quan chức Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) Scott Gottlieb. Bà Thạch Chính Lệ, Phó giám đốc Viện Vi rút học Vũ Hán ( Trung Quốc ), cũng cho rằng chúng ta phải chung sống lâu dài với Covid-19.

Covid-19 sẽ trở thành bệnh đặc hữu khi số người có miễn dịch (qua chủng ngừa hoặc nhiễm bệnh) đạt đến mức độ nhất định và tiêm vắc xin là con đường an toàn nhất để tiến tới mục tiêu này. Các nước đang chọn sống chung với Covid-19 nêu trên đều có tỷ lệ tiêm chủng cao. Theo Reuters, khoảng 75% dân số Singapore đã tiêm đủ vắc xin ngừa Covid-19. Dữ liệu từ Our World in Data cho thấy con số này ở Anh là 61,1%, ở Đức và Ý là hơn 55% và Pháp là 53%.

Với biến thể Delta, một số ít người đã chủng ngừa vẫn có thể mắc bệnh và lây vi rút cho người khác. Điều này không có nghĩa là vắc xin kém hiệu quả vì suy cho cùng, vắc xin được tạo ra để ngăn bệnh nặng và tử vong. Trên phương diện này, vắc xin vẫn chứng minh được tác dụng của mình.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), chỉ 0,01% người tiêm đủ 2 liều ở nước này phải nhập viện do Covid-19. Tại Pháp, chỉ 65 trên 1 triệu người phải nhập viện vào tuần đầu tiên của tháng 8, thấp hơn 2/3 so với lúc con số này đạt đỉnh trong tháng 3. Trong cùng tuần lễ trên ở Đức và Ý, tỷ lệ nhập viện trên 1 triệu người đã giảm 90% so với mức cao nhất gần đây.

Dù đã có vắc xin, việc lơ là trước Covid-19 có thể tạo điều kiện cho những biến thể nguy hiểm hơn Delta xuất hiện, theo tạp chí Time. Càng lây lan trong cộng đồng, vi rút càng có nhiều cơ hội đột biến, gây ra nguy cơ vắc xin bị giảm hiệu quả. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủng ngừa càng nhanh càng tốt trên toàn cầu.