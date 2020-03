Các yếu nhân trước nỗi lo Covid-19

Vấn đề bảo vệ cho giới lãnh đạo thế giới trước nguy cơ nhiễm vi rút Corona chủng mới ( SARS-CoV-2 ) gây Covid-19 cũng như việc họ điều hành công việc ra sao trong tình trạng cách ly đang thu hút sự chú ý sau khi có hàng loạt trường hợp bị nhiễm và tiếp xúc với người nhiễm bệnh.

Xét nghiệm hay không ?

Hãng AFP hôm qua dẫn lời bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump không nhiễm bệnh sau khi tiếp xúc một số thành viên nhiễm Covid-19 trong phái đoàn tháp tùng Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro thăm Mỹ cách đây một tuần. Tổng thống Trump cho hay ông xét nghiệm Covid-19 vì “mọi người cứ hỏi tôi có xét nghiệm chưa”, dù trước đó ông khẳng định thân nhiệt “hoàn toàn bình thường”. Nói là vậy nhưng Nhà Trắng cũng đã bắt đầu kiểm tra thân nhiệt bất kỳ ai tiếp xúc gần gũi với Tổng thống Trump hoặc Phó tổng thống Mike Pence. Tại Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte mới đây cũng có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Theo tờ Philippine Daily Inquirer, đội ngũ y tế lấy mẫu xét nghiệm từ vị tổng thống 75 tuổi, sau khi có thành viên nội các tiếp xúc với một người nhiễm Covid-19. Dù không có triệu chứng, ông vẫn xét nghiệm và hoãn mọi chuyến công du nước ngoài.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và phu nhân Begona Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson và hôn thê Carrie Symonds đến hôm qua vẫn chưa xét nghiệm vì không có triệu chứng, sau khi Thứ trưởng Y tế Nadine Dorries được chẩn đoán nhiễm bệnh hôm 11.3. Tuy nhiên, theo Daily Mail, dinh thủ tướng Anh vừa được bí mật khử trùng cẩn thận. Cũng tại Anh, tờ The Sun dẫn nguồn tin từ hoàng gia cho hay Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip đã rời Điện Buckingham để đến lâu đài Windsor nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh. Các cố vấn cho rằng Điện Buckingham là nơi có nguy cơ cao hơn vì tiếp khách thường xuyên và có nhiều nhân viên.

Nguy cơ cao

Tại Canada, Thủ tướng Justin Trudeau được cách ly khi phu nhân Sophie Gregoire Trudeau dương tính với SARS-CoV-2 sau khi trở về từ Anh, theo AP. Văn phòng thủ tướng cho hay ông Trudeau quyết định tự cách ly và bác sĩ cho biết ông có thể tiếp tục làm việc vì không có triệu chứng. Nhà lãnh đạo vẫn theo dõi các báo cáo hằng ngày, gọi điện thoại, dự họp trực tuyến và điện đàm với các lãnh đạo thế giới.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau và phu nhân Sophie Gregoire Trudeau Ảnh: AFP

Cũng trong hôm qua, Hãng AFP đưa tin phu nhân Begona Gomez của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nhiễm Covid-19 , trong khi sức khỏe của cả hai đều ổn định. Tại Nga, Điện Kremlin khuyến cáo các phóng viên cảm thấy không khỏe nên tránh xa các sự kiện có Tổng thống Vladimir Putin. Trước đó, Hạ viện Nga tiến hành khử trùng sau khi một nghị sĩ phớt lờ lệnh cách ly tại nhà và đến dự một sự kiện nơi Tổng thống Putin phát biểu.

Ở Mỹ, một số nghị sĩ quyết định tự cách ly vì từng tiếp xúc với người nhiễm bệnh, trong khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho hay chưa có kế hoạch đóng cửa Hạ viện. Trụ sở LHQ ở New York (Mỹ) trở nên vắng vẻ bất thường do các thành viên ban thư ký và phái đoàn làm việc tại nhà sau khi một nhà ngoại giao Philippines nhiễm Covid-19 và 3 nhân viên tại tòa nhà UNICEF gần đó có triệu chứng nhiễm bệnh.

Nhận định về nguy cơ nhiễm bệnh đối với giới lãnh đạo, tờ The New York Times dẫn lời chuyên gia Arthur Caplan tại Trung tâm y khoa Lagone (Mỹ) cho rằng họ nên xét nghiệm thường xuyên kể cả khi không có triệu chứng vì hay tiếp xúc với các quan chức và người dân. Ngoài ra, các chính trị gia thường lớn tuổi hơn so với độ tuổi trung bình, vì thế họ có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 cao hơn. Nếu không có biện pháp thích hợp, việc các “yếu nhân” nhiễm bệnh có thể tạo ra hiệu ứng domino trong bộ máy.