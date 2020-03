Căn cứ quân sự Iraq hứng 18 rốc két, 3 người Mỹ, Anh thiệt mạng

Liên minh do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng đã xác nhận 3 nhân viên đã thiệt mạng trong cuộc tấn công nhắm vào Taji và căn cứ này bị trúng khoảng 18 quả rốc két được phóng từ pháo phản lực Katyusha do Liên Xô chế tạo thời Thế chiến 2. Liên minh cho biết thêm cuộc điều tra về vụ tấn công đang diễn ra.

Văn phòng Tổng thống Iran đã lên án cuộc tấn công nhắm vào Taji, nhấn mạnh cần phải điều tra vụ này.

Nếu có bất kỳ dấu hiệu cho thấy những nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn có liên quan, cuộc tấn công nói trên có thể châm ngòi cho vòng đối đầu mới giữa Mỹ và Iran.